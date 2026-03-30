Генштаб подтвердил поражение Алчевского металлургического комбината и пусковой российской С-400 в Крыму
Киев • УНН
Силы обороны поразили металлургический комбинат, воинский эшелон и установку С-400. Также нанесены удары по пунктам управления и скоплениям живой силы.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Алчевского металлургического комбината, военного эшелона и пусковой ЗРК С-400 противника, пишет УНН.
Детали
"В рамках системных мер по снижению наступательного и экономического потенциала российского агрессора, подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить поражения по критически важным объектам врага", - говорится в сообщении.
На временно оккупированной Луганщине, поражен Алчевский металлургический комбинат, задействованный в производстве боеприпасов крупного калибра. На территории предприятия зафиксирован масштабный пожар
По данным Генштаба, "среди прочего, вчера, в районе поселка Новосветловка (ВОТ Луганской области), зафиксированы попадания в военный эшелон оккупантов".
В районе поселка Гвардейское (ВОТ АР Крым) подтверждено поражение дорогостоящей пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Кроме того, как отметили в Генштабе, за минувшие сутки "нанесена серия поражений по пунктам управления и районам сосредоточения живой силы агрессора".
"Так, в районе Гуляйполя Запорожской области поражен пункт управления БпЛА; в районе села Новая Таволжанка (Белгородская обл., рф) зафиксировано поражение района сосредоточения живой силы противника. Несколько скоплений личного состава врага поражены в районах населенных пунктов Березовое Днепропетровской области, Басовка на Сумщине и Гуляйполе на Запорожье", - сообщили в Генштабе.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Имеющиеся фото- и видеоматериалы объективного контроля подтверждают точность проведенных мероприятий, отметили в Генштабе.
"Силы обороны Украины продолжают методично истощать боевые возможности агрессора и разрушать его военную инфраструктуру. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
