Генштаб підтвердив ураження Алчевського металургійного комбінату і пускової російської С-400 у Криму
Київ • УНН
Сили оборони уразили металургійний комбінат, військовий ешелон та установку С-400. Також завдано ударів по пунктах управління та скупченнях живої сили.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Алчевського металургійного комбінату, військового ешелону та пускової ЗРК С-400 противника, пише УНН.
Деталі
"У рамках системних заходів зі зниження наступального та економічного потенціалу російського агресора, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати уражень по критично важливих об’єктах ворога", - ідеться у повідомленні.
На тимчасово окупованій Луганщині, уражено Алчевський металургійний комбінат, який задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу
За даними Генштабу, "серед іншого, вчора, у районі селища Новосвітлівка (ТОТ Луганської області), зафіксовані влучання у військовий ешелон окупантів".
У районі селища Гвардійське (ТОТ АР Крим) підтверджено ураження дороговартісної пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф"
Окрім того, як зазначили у Генштабі, за минулу добу "завдано серію уражень по пунктах управління та районах зосередження живої сили агресора".
"Так, у районі Гуляйполя Запорізької області уражено пункт управління БпЛА; у районі села Нова Таволжанка (Бєлгородська обл., рф) зафіксовано ураження району зосередження живої сили противника. Кілька скупчень особового складу ворога уражено в районах населених пунктів Березове Дніпропетровської області, Басівка на Сумщині та Гуляйполе на Запоріжжі", - повідомили у Генштабі.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Наявні фото- та відеоматеріали об’єктивного контролю підтверджують точність проведених заходів, зазначили у Генштабі.
"Сили оборони України продовжують методично виснажувати бойові спроможності агресора та руйнувати його воєнну інфраструктуру. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
У рф повідомляють про дронову атаку на хімзавод "КуйбишевАзот" у Тольятті30.03.26, 08:33 • 4194 перегляди