Генштаб підтвердив ураження Алчевського металургійного комбінату і пускової російської С-400 у Криму

Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 26507 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
29 березня, 12:02 • 44513 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 39521 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 62746 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 44372 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 55850 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 44898 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 36385 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 35326 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Війна з Іраном б’є не лише по нафті – під загрозою опинився ключовий елемент для виробництва дронів29 березня, 23:53 • 14130 перегляди
Рекордний шатдаун у США паралізував аеропорти та спричинив масові звільнення30 березня, 00:14 • 8696 перегляди
таганрог та краснодар накрила одна з наймасштабніших атак дронів за весь час війни - моніториVideo30 березня, 03:14 • 7508 перегляди
Трамп уже відкрито заговорив про "захоплення іранської нафти"04:00 • 11360 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні06:55 • 15021 перегляди
Публікації
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні06:55 • 15179 перегляди
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto29 березня, 07:40 • 39127 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради29 березня, 07:21 • 62749 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 49778 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 63546 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Алчевського металургійного комбінату і пускової російської С-400 у Криму

Київ • УНН

 • 1862 перегляди

Сили оборони уразили металургійний комбінат, військовий ешелон та установку С-400. Також завдано ударів по пунктах управління та скупченнях живої сили.

Генштаб підтвердив ураження Алчевського металургійного комбінату і пускової російської С-400 у Криму
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Алчевського металургійного комбінату, військового ешелону та пускової ЗРК С-400 противника, пише УНН.

Деталі

"У рамках системних заходів зі зниження наступального та економічного потенціалу російського агресора, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати уражень по критично важливих об’єктах ворога", - ідеться у повідомленні.

На тимчасово окупованій Луганщині, уражено Алчевський металургійний комбінат, який задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу

- повідомили у Генштабі.

За даними Генштабу, "серед іншого, вчора, у районі селища Новосвітлівка (ТОТ Луганської області), зафіксовані влучання у військовий ешелон окупантів".

У районі селища Гвардійське (ТОТ АР Крим) підтверджено ураження дороговартісної пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф"

- вказали у Генштабі.

Окрім того, як зазначили у Генштабі, за минулу добу "завдано серію уражень по пунктах управління та районах зосередження живої сили агресора".

"Так, у районі Гуляйполя Запорізької області уражено пункт управління БпЛА; у районі села Нова Таволжанка (Бєлгородська обл., рф) зафіксовано ураження району зосередження живої сили противника. Кілька скупчень особового складу ворога уражено в районах населених пунктів Березове Дніпропетровської області, Басівка на Сумщині та Гуляйполе на Запоріжжі", - повідомили у Генштабі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Наявні фото- та відеоматеріали об’єктивного контролю підтверджують точність проведених заходів, зазначили у Генштабі.

"Сили оборони України продовжують методично виснажувати бойові спроможності агресора та руйнувати його воєнну інфраструктуру. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

У рф повідомляють про дронову атаку на хімзавод "КуйбишевАзот" у Тольятті30.03.26, 08:33 • 4194 перегляди

