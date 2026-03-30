У рф повідомляють про дронову атаку на хімзавод "КуйбишевАзот" у Тольятті

Київ • УНН

 • 1908 перегляди

У Тольятті зафіксовано атаку БПЛА на завод КуйбишевАзот, над підприємством помітили дим. Це вже друга атака за поточний місяць.

У рф повідомляють про дронову атаку на хімзавод "КуйбишевАзот" у Тольятті

У росії повідомляють про дронову атаку на хімзавод "КуйбишевАзот" у Тольятті у Самарській області рф, про що повідомляють OSINT-телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

За даними OSINTерів, у Тольятті місцеві жителі пишуть, що хімічний завод "КуйбишевАзот" під атакою. Також зазначається, що на підприємстві "КуйбишевАзот" після атаки БПЛА видно дим.

За повідомленнями, це друга атака за цей місяць на цей хімічний завод.

"КуйбишевАзот" - хімічне підприємство, що випускає азотні добрива та хімічну сировину (капролактам, поліаміди).

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні