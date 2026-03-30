В рф сообщают о дроновой атаке на химзавод "КуйбышевАзот" в Тольятти

В россии сообщают о дроновой атаке на химзавод "КуйбышевАзот" в Тольятти в Самарской области рф, о чем сообщают OSINT-телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

По данным OSINTеров, в Тольятти местные жители пишут, что химический завод "КуйбышевАзот" под атакой. Также отмечается, что на предприятии "КуйбышевАзот" после атаки БПЛА виден дым.

По сообщениям, это вторая атака за этот месяц на этот химический завод.

"КуйбышевАзот" - химическое предприятие, выпускающее азотные удобрения и химическое сырье (капролактам, полиамиды).

