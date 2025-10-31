Генштаб о ситуации на фронте: произошло 137 боевых столкновений, враг запустил 2339 дронов-камикадзе

$42.080.01
48.980.00
ukenru
20:50 • 290 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
18:17 • 10050 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
17:29 • 18002 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
16:15 • 18852 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 24045 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 27270 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 41696 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 20287 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 37911 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17240 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 24437 просмотра
На Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаум и мгновенно сбежал в Венгрию31 октября, 12:27 • 4702 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 29904 просмотра
В Житомирской области два автомобиля подорвались на взрывных устройствах, есть погибшие и раненыеPhoto15:37 • 4192 просмотра
Венесуэла запросила у россии, Китая и Ирана срочную военную поддержку на фоне возможного конфликта с США17:42 • 11959 просмотра
публикации
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 29930 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 41687 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 37903 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto31 октября, 10:39 • 40511 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 47025 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Руслан Кравченко
Геннадий Труханов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Иран
Реклама
УНН Lite
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 29930 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 24452 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 33833 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 66152 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 70000 просмотра
Актуальное
Техника
Вашингтон Пост
Отопление
Крылатая ракета Storm Shadow
R-360 Нептун

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 137 боевых столкновений, враг запустил 2339 дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 518 просмотра

С начала суток произошло 137 боевых столкновений, оккупанты задействовали 2339 дронов-камикадзе и совершили 3281 обстрел. На Покровском направлении зафиксировано 46 попыток продвинуться, обезврежено 104 оккупанта.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 137 боевых столкновений, враг запустил 2339 дронов-камикадзе

Всего с начала этих суток произошло 137 боевых столкновений. Оккупанты привлекли 2339 дронов-камикадзе и совершили 3281 обстрел, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские войска нанесли 50 авиационных ударов, сбросив 106 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 2339 дронов-камикадзе и совершили 3281 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили девять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 11 авиаударов, сбросив 26 управляемых авиабомб, а также совершил 153 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в направлениях Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Петропавловки, Песчаного и в направлениях Новоплатоновки, Новоосинового. Украинские защитники остановили девять вражеских атак, еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Торского, Карповки, Дерилового и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Лиман.

Десять штурмовых действий отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупантов в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении россияне 11 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка и в направлении Софиевки. Наши воины уже остановили 10 вражеских атак.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 46 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверово, Новоукраинка и в направлении Гришино. В одной локации бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 104 оккупанта, из них 55 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили единицу автомобильной техники, три мотоцикла, 10 БпЛА; также повреждены три единицы автомобильной техники и один пункт управления БпЛА и шесть укрытий для личного состава оккупантов.

На Александровском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Павловка, Вишневое, Зеленый Гай, Сосновка, Вороне, Степное, Красногорское и в направлении населенных пунктов Орестополь, Рыбное, Алексеевка. В настоящее время три боестолкновения продолжаются. Авиаудару подверглось Покровское.

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Новониколаевки и в направлении Нового. Авиаударам подверглись Зализничное, Сладкое, Дорожнянка.

На Ореховском направлении наши воины отбили штурмовое действие захватчиков в районе Новоандреевки. Под авиаударами оказались Лукьяновское и Новояковлевка.

На Приднепровском направлении враг дважды пытался приблизиться к нашим защитникам, получил отпор. Враг нанес авиаудар в районе Никольского.

ВСУ обнародовали обновленные боевые потери противника по состоянию на 31 октября 2025 года - плюс 970 ликвидированных оккупантов31.10.25, 07:00 • 3120 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина