Генштаб о ситуации на фронте: произошло 137 боевых столкновений, враг запустил 2339 дронов-камикадзе

Всего с начала этих суток произошло 137 боевых столкновений. Оккупанты привлекли 2339 дронов-камикадзе и совершили 3281 обстрел, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские войска нанесли 50 авиационных ударов, сбросив 106 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 2339 дронов-камикадзе и совершили 3281 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили девять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 11 авиаударов, сбросив 26 управляемых авиабомб, а также совершил 153 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в направлениях Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Петропавловки, Песчаного и в направлениях Новоплатоновки, Новоосинового. Украинские защитники остановили девять вражеских атак, еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Торского, Карповки, Дерилового и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Лиман.

Десять штурмовых действий отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупантов в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении россияне 11 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка и в направлении Софиевки. Наши воины уже остановили 10 вражеских атак.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 46 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверово, Новоукраинка и в направлении Гришино. В одной локации бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 104 оккупанта, из них 55 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили единицу автомобильной техники, три мотоцикла, 10 БпЛА; также повреждены три единицы автомобильной техники и один пункт управления БпЛА и шесть укрытий для личного состава оккупантов.

На Александровском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Павловка, Вишневое, Зеленый Гай, Сосновка, Вороне, Степное, Красногорское и в направлении населенных пунктов Орестополь, Рыбное, Алексеевка. В настоящее время три боестолкновения продолжаются. Авиаудару подверглось Покровское.

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Новониколаевки и в направлении Нового. Авиаударам подверглись Зализничное, Сладкое, Дорожнянка.

На Ореховском направлении наши воины отбили штурмовое действие захватчиков в районе Новоандреевки. Под авиаударами оказались Лукьяновское и Новояковлевка.

На Приднепровском направлении враг дважды пытался приблизиться к нашим защитникам, получил отпор. Враг нанес авиаудар в районе Никольского.

