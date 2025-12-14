Генштаб: 95 атак россиян по состоянию на 16:00 14 декабря, горячее всего на Покровском и Константиновском направлениях
Киев • УНН
По состоянию на 16:00 14 декабря зафиксировано 95 атак россиян на позиции Сил обороны Украины. Больше всего боевых столкновений произошло на Покровском (33 атаки) и Константиновском (17 атак) направлениях.
Генеральный штаб ВСУ сообщил оперативную информацию по состоянию на 16:00 14 декабря 2025 года. Противник совершил 95 атак на позиции Сил обороны Украины. Об этом со ссылкой на данные Генштаба сообщает УНН.
Детали
Покровское направление. Больше всего боевых столкновений – 33 атаки. Оккупанты наступали в районах Шахового, Родинского, Покровска и других населенных пунктов. Украинские защитники отбили 28 атак, бои продолжаются.
Константиновское направление. Враг 17 раз пытался штурмовать позиции вблизи Александро-Шультино, Щербиновки и других сел. 15 атак отбито, два боестолкновения продолжаются.
Александровское направление. Зафиксировано 13 попыток продвинуться на позиции украинских войск.
Лиманское и Славянское направления. Отбито шесть и четыре атаки соответственно, бои продолжаются в районах Колодязей, Новоселовки, Ямполя и Переездного.
Купянское направление. Противник трижды атаковал в сторону Петропавловки и Песчаного.
Северо-Слобожанское и Курское направления. Противник совершил одну попытку наступления, нанес два авиационных удара (шесть КАБ) и провел 78 обстрелов. От артиллерии пострадали приграничные населенные пункты, в частности Волфино, Хреновка и Рыжевка.
Южно-Слобожанское направление. Украинские военные отбили пять штурмов возле Синельниково и Волчанска.
Гуляйпольское направление. Отбито девять штурмовых действий врага.
Приднепровское направление. Зафиксирована одна неудачная попытка оккупантов приблизиться к позициям ВСУ в районе Антоновского моста.
