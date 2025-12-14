$42.270.00
Эксклюзив
12:56
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
10:14
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Генштаб: 95 атак россиян по состоянию на 16:00 14 декабря, горячее всего на Покровском и Константиновском направлениях

Киев

 566 просмотра

По состоянию на 16:00 14 декабря зафиксировано 95 атак россиян на позиции Сил обороны Украины. Больше всего боевых столкновений произошло на Покровском (33 атаки) и Константиновском (17 атак) направлениях.

Генштаб: 95 атак россиян по состоянию на 16:00 14 декабря, горячее всего на Покровском и Константиновском направлениях

Генеральный штаб ВСУ сообщил оперативную информацию по состоянию на 16:00 14 декабря 2025 года. Противник совершил 95 атак на позиции Сил обороны Украины. Об этом со ссылкой на данные Генштаба сообщает УНН.

Детали

Покровское направление. Больше всего боевых столкновений – 33 атаки. Оккупанты наступали в районах Шахового, Родинского, Покровска и других населенных пунктов. Украинские защитники отбили 28 атак, бои продолжаются.

Константиновское направление. Враг 17 раз пытался штурмовать позиции вблизи Александро-Шультино, Щербиновки и других сел. 15 атак отбито, два боестолкновения продолжаются.

Александровское направление. Зафиксировано 13 попыток продвинуться на позиции украинских войск.

Силы ПВО уничтожили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину14.12.25, 09:29 • 10133 просмотра

Лиманское и Славянское направления. Отбито шесть и четыре атаки соответственно, бои продолжаются в районах Колодязей, Новоселовки, Ямполя и Переездного.

Купянское направление. Противник трижды атаковал в сторону Петропавловки и Песчаного.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Противник совершил одну попытку наступления, нанес два авиационных удара (шесть КАБ) и провел 78 обстрелов. От артиллерии пострадали приграничные населенные пункты, в частности Волфино, Хреновка и Рыжевка.

Беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар13.12.25, 04:28 • 16404 просмотра

Южно-Слобожанское направление. Украинские военные отбили пять штурмов возле Синельниково и Волчанска.

Гуляйпольское направление. Отбито девять штурмовых действий врага.

Приднепровское направление. Зафиксирована одна неудачная попытка оккупантов приблизиться к позициям ВСУ в районе Антоновского моста.

Силы обороны поразили афипский НПЗ, нефтебазу в урюпинске и ряд военных объектов рф14.12.25, 12:01 • 2394 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Волчанск
Покровск
Украина