Генштаб: 95 атак росіян станом на 16:00 14 грудня, найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках
Київ • УНН
Станом на 16:00 14 грудня зафіксовано 95 атак росіян на позиції Сил оборони України. Найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському (33 атаки) та Костянтинівському (17 атак) напрямках.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію станом на 16:00 14 грудня 2025 року. Противник здійснив 95 атак на позиції Сил оборони України. Про це з посиланням на дані Генштабу повідомляє УНН.
Деталі
Покровський напрямок. Найбільше бойових зіткнень – 33 атаки. Окупанти наступали в районах Шахового, Родинського, Покровська та інших населених пунктів. Українські захисники відбили 28 атак, бої тривають.
Костянтинівський напрямок. Ворог 17 разів намагався штурмувати позиції поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки та інших сіл. 15 атак відбито, два боєзіткнення продовжуються.
Олександрівський напрямок. Зафіксовано 13 спроб просунутися на позиції українських військ.
Лиманський та Слов'янський напрямки. Відбито шість та чотири атаки відповідно, бої тривають у районах Колодязів, Новоселівки, Ямполя та Переїзного.
Куп'янський напрямок. Противник тричі атакував у бік Петропавлівки та Піщаного.
Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Противник здійснив одну спробу наступу, завдав два авіаційні удари (шість КАБ) та провів 78 обстрілів. Від артилерії постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Волфине, Хрінівка та Рижівка.
Південно-Слобожанський напрямок. Українські військові відбили п’ять штурмів біля Синельникового та Вовчанська.
Гуляйпільський напрямок. Відбито дев’ять штурмових дій ворога.
Придніпровський напрямок. Зафіксовано одну невдалу спробу окупантів наблизитися до позицій ЗСУ в районі Антонівського мосту.
