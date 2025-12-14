Генштаб: 95 атак росіян станом на 16:00 14 грудня, найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках

$42.270.00
Ексклюзив
12:56 • 2376 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
10:14 • 7822 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 30854 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 55376 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 39424 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 38817 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 31767 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 19836 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18838 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16508 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

