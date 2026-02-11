Генштаб: 47 боевых столкновений на фронте, враг активен на Покровском и Гуляйпольском направлениях

$43.090.06
51.250.13
ukenru
14:43 • 564 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 6202 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 9906 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46 • 14038 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 24802 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 22441 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 36922 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 37476 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 32951 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32446 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
83%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море11 февраля, 05:23 • 19053 просмотра
Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным11 февраля, 05:38 • 14739 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo11 февраля, 07:17 • 18681 просмотра
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержанVideo11 февраля, 07:49 • 14034 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 12242 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат13:50 • 6202 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 8740 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 12296 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 24802 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 39429 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Музыкант
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Одесса
Село
Соединённые Штаты
Львов
Реклама
УНН Lite
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 74 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов12:28 • 4646 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 9546 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 29476 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 30953 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
Дипломатка

Генштаб: 47 боевых столкновений на фронте, враг активен на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Киев • УНН

 • 114 просмотра

С начала суток на фронте произошло 47 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, совершив 18 и 10 попыток потеснить украинских воинов соответственно.

Генштаб: 47 боевых столкновений на фронте, враг активен на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала суток на фронте произошло 47 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, среди которых Хреновка Черниговской области; Рогизно, Искрисковщина, Будки, Рыжевка, Уланово, Середина-Буда, Ходино Сумской области 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское и Охримовка. Три боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Купянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков в сторону Лимана и Ставков. Одно боестолкновение продолжается. 

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Рай-Александровки. 

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка и в сторону Константиновки, Новопавловки, Софиевки. 

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 18 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиа и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 16 атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал трижды, в районе Злагоды и в сторону Ивановки. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Гавриловка, Новоселовка, Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили десять атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Доброполья, Дорожнянки и в сторону Зализничного, Цветкового. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Лесное, Воздвиженка, Чаривное, Горькое. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Новоалександровка, Веселянка.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безуспешную наступательную операцию и нанес авиаудар по населенному пункту Веселое.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери оккупантов на 11 февраля: ликвидировано еще 820 захватчиков и 59 артсистем11.02.26, 06:50 • 4016 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Гуляйполе