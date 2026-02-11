Генштаб: 47 боевых столкновений на фронте, враг активен на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала суток на фронте произошло 47 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, среди которых Хреновка Черниговской области; Рогизно, Искрисковщина, Будки, Рыжевка, Уланово, Середина-Буда, Ходино Сумской области - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское и Охримовка. Три боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Купянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков в сторону Лимана и Ставков. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка и в сторону Константиновки, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 18 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиа и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 16 атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал трижды, в районе Злагоды и в сторону Ивановки. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Гавриловка, Новоселовка, Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили десять атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Доброполья, Дорожнянки и в сторону Зализничного, Цветкового. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Лесное, Воздвиженка, Чаривное, Горькое. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Новоалександровка, Веселянка.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безуспешную наступательную операцию и нанес авиаудар по населенному пункту Веселое.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери оккупантов на 11 февраля: ликвидировано еще 820 захватчиков и 59 артсистем