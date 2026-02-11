Потери оккупантов на 11 февраля: ликвидировано еще 820 захватчиков и 59 артсистем

Генштаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск с начала полномасштабного вторжения. За последние сутки украинские защитники отминусовали еще 820 оккупантов. Об этом пишет УНН.

Подробности

Общее количество ликвидированного личного состава врага достигло 1 249 380 человек. Кроме 820 бойцов, за сутки россияне потеряли 5 танков, 2 бронемашины и рекордные 59 артиллерийских систем. Также была поражена одна установка РСЗО и одно средство ПВО, что демонстрирует методическое уничтожение вражеского вооружения в тылу и на передовой.

Силы обороны продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с дронами, приземлив за сутки 1 551 БпЛА оперативно-тактического уровня. Значительные потери понесла и логистика врага: уничтожено 235 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Показатели по авиации и флоту за прошедшие 24 часа остались без изменений, однако данные постоянно уточняются из-за высокой интенсивности боев.

Силы беспилотных систем поразили два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2"