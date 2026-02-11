Потери оккупантов на 11 февраля: ликвидировано еще 820 захватчиков и 59 артсистем

$43.030.02
10 февраля, 22:52 • 18206 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 21075 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 20159 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 23450 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 20767 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 17165 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 20727 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 25904 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 16831 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 30429 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Популярные новости
Украина и Молдова планируют открытие нового пункта пропуска на границе10 февраля, 20:55 • 4742 просмотра
Посвятил программу отцу, защищающему Украину: фигурист Марсак феерично дебютировал на ОлимпиадеVideo10 февраля, 20:59 • 4146 просмотра
Силы беспилотных систем поразили два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2"10 февраля, 21:14 • 4330 просмотра
США и Азербайджан подписали соглашение о стратегическом партнерстве во время визита Джей Ди Вэнса10 февраля, 21:23 • 3728 просмотра
Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов11 февраля, 00:12 • 5588 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 23921 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 12:23 • 30431 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 27149 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 42909 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 50567 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 22277 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 24168 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 23790 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 49509 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 51255 просмотра
Потери оккупантов на 11 февраля: ликвидировано еще 820 захватчиков и 59 артсистем

Киев • УНН

 • 1758 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о потерях российских войск по состоянию на 11 февраля. За сутки ликвидировано 820 оккупантов, пять танков и 59 артиллерийских систем.

Потери оккупантов на 11 февраля: ликвидировано еще 820 захватчиков и 59 артсистем

Генштаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск с начала полномасштабного вторжения. За последние сутки украинские защитники отминусовали еще 820 оккупантов. Об этом пишет УНН.

Подробности

Общее количество ликвидированного личного состава врага достигло 1 249 380 человек. Кроме 820 бойцов, за сутки россияне потеряли 5 танков, 2 бронемашины и рекордные 59 артиллерийских систем. Также была поражена одна установка РСЗО и одно средство ПВО, что демонстрирует методическое уничтожение вражеского вооружения в тылу и на передовой.

Силы обороны продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с дронами, приземлив за сутки 1 551 БпЛА оперативно-тактического уровня. Значительные потери понесла и логистика врага: уничтожено 235 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Показатели по авиации и флоту за прошедшие 24 часа остались без изменений, однако данные постоянно уточняются из-за высокой интенсивности боев.

Силы беспилотных систем поразили два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2"10.02.26, 23:14 • 4442 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины