Втрати окупантів на 11 лютого: ліквідовано ще 820 загарбників та 59 артсистем

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення. За останню добу українські захисники відмінусували ще 820 окупантів. Про це пише УНН.

Деталі

Загальна кількість ліквідованого особового складу ворога сягнула 1 249 380 осіб. Крім 820 бійців, за добу росіяни втратили 5 танків, 2 бронемашини та рекордні 59 артилерійських систем. Також було уражено одну установку РСЗВ та один засіб ППО, що демонструє методичне нищення ворожого озброєння в тилу та на передовій.

Сили оборони продемонстрували високу ефективність у боротьбі з дронами, приземливши за добу 1 551 БпЛА оперативно-тактичного рівня. Значних втрат зазнала і логістика ворога: знищено 235 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Показники щодо авіації та флоту за минулі 24 години залишилися без змін, проте дані постійно уточнюються через високу інтенсивність боїв.

Сили безпілотних систем уразили два зенітні ракетні комплекси “Тор-М2”