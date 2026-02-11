Втрати окупантів на 11 лютого: ліквідовано ще 820 загарбників та 59 артсистем

$43.030.02
10 лютого, 22:52
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
OpenAI почала тестувати рекламу в ChatGPT
10 лютого, 18:50
"Ти — космос" збирає рекорди: українська фантастика привернула понад 326 тис. глядачів
10 лютого, 19:04
Уламки російських БПЛА з Starlink: "Флеш" розкрив деталі
10 лютого, 19:29
ЄС вимагатиме поступок від рф у рамках мирного врегулювання в Україні: серед них - скорочення збройних сил
10 лютого, 19:47
Масована атака БпЛА на волгоградську область: пожежа на заводі та пошкодження будинків
00:12
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція
10 лютого, 13:55
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов'язані зі зміною меж і призначенням ділянки
10 лютого, 12:05
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені
9 лютого, 14:55
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів
9 лютого, 12:30
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт
9 лютого, 17:00
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час Суперболу
9 лютого, 15:48
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи
9 лютого, 15:11
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"
9 лютого, 06:52
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю
6 лютого, 17:59
Втрати окупантів на 11 лютого: ліквідовано ще 820 загарбників та 59 артсистем

Київ

 • 8 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російських військ станом на 11 лютого. За добу ліквідовано 820 окупантів, п'ять танків та 59 артилерійських систем.

Втрати окупантів на 11 лютого: ліквідовано ще 820 загарбників та 59 артсистем

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення. За останню добу українські захисники відмінусували ще 820 окупантів. Про це пише УНН.

Деталі

Загальна кількість ліквідованого особового складу ворога сягнула 1 249 380 осіб. Крім 820 бійців, за добу росіяни втратили 5 танків, 2 бронемашини та рекордні 59 артилерійських систем. Також було уражено одну установку РСЗВ та один засіб ППО, що демонструє методичне нищення ворожого озброєння в тилу та на передовій.

Сили оборони продемонстрували високу ефективність у боротьбі з дронами, приземливши за добу 1 551 БпЛА оперативно-тактичного рівня. Значних втрат зазнала і логістика ворога: знищено 235 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Показники щодо авіації та флоту за минулі 24 години залишилися без змін, проте дані постійно уточнюються через високу інтенсивність боїв.

Сили безпілотних систем уразили два зенітні ракетні комплекси "Тор-М2"
10.02.26, 23:14

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України