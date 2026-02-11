Генштаб: 47 бойових зіткнень на фронті, ворог активний на Покровському і Гуляйпільському напрямках

$43.090.06
51.250.13
ukenru
14:43 • 394 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 5742 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 9648 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 13921 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 24626 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 22382 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 36858 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 37421 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 32890 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32414 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
83%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі11 лютого, 05:23 • 18941 перегляди
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових11 лютого, 05:38 • 14641 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video11 лютого, 07:17 • 18575 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49 • 13939 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 12073 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 5732 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 8496 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 12114 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 24618 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 39328 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Музикант
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Одеса
Село
Сполучені Штати Америки
Львів
Реклама
УНН Lite
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59 • 10 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 4490 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 9406 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 29407 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 30888 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
Дипломатка

Генштаб: 47 бойових зіткнень на фронті, ворог активний на Покровському і Гуляйпільському напрямках

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 47 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, здійснивши 18 та 10 спроб потіснити українських воїнів відповідно.

Генштаб: 47 бойових зіткнень на фронті, ворог активний на Покровському і Гуляйпільському напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 47 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, серед яких Хрінівка Чернігівської області; Рогізне, Іскрисківщина, Будки, Рижівка, Уланове, Середина-Буда, Ходине Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське і Охрімівка. Три боєзіткнення на цей час тривають.

На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників у бік Лимана та Ставків. Одне боєзіткнення триває. 

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районі населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки. 

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка та у бік Костянтинівки, Новопавлівки, Софіївки. 

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 18 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 16 атак.

На Олександрівському напрямку агресор атакував тричі, у районі Злагоди та у бік Іванівки. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Гаврилівка, Новоселівка, Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили десять атак окупантів, у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Чарівне, Гірке. Два боєзіткнення ще тривають.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Новоолександрівка, Веселянка.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну наступальну дію та завдав авіаудару по населеному пункту Веселе.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Втрати окупантів на 11 лютого: ліквідовано ще 820 загарбників та 59 артсистем11.02.26, 06:50 • 4006 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Гуляйполе