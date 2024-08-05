На фронте за прошедшие сутки произошло 124 боя, российские войска продолжают штурмовать на Харьковском направлении, больше всего вражеских атак отражено на Покровском и Торецком направлении, причем основные усилия на первом противник сосредотачивал в районах Желанного и Новоалександровки, а на втором - в районах Нью-Йорка и Торецка, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 5 августа, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиационных удара (задействовал, в частности, 74 КАБа), совершил 4890 обстрелов, 97 из них - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по скоплениям живой силы противника, поразили одну артсистему и три пункта управления российских оккупантов.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле пяти различных населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в сторону Петропавловки - провел две атаки.

На Лиманском направлении наши войска отбили восемь штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

На Северском направлении Силами обороны отражено восемь атак вблизи Спирного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. Возле последней враг провел пять из указанных выше атак.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 15 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, где произошло более половины из всех боев, а также Ивановского, Ступочек, Белой Горы, Клищеевки и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк - провел здесь почти 80 процентов от всех боестолкновений. Кроме того, штурмовал вблизи Зализного и Пивничного. Активно бомбил город Торецк и его окрестности - нанес 14 авиаударов.

На Покровском направлении наши защитники отбили 30 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Желанного и Новоалександровки - там состоялась почти половина от общего количества боев.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки, Парасковиевки и Карловки. В общем враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении оккупанты совершили шесть штурмов наших позиций. Три из них произошло неподалеку Водяного.

На Ореховском направлении состоялось три боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки. Еще две атаки враг провел в районе Работино и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение во время двух боестолкновений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливая с территории рф, в частности, населенные пункты Сопич, Бачевск, Чуйковка и Прогресс.

"Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу", - отметили в Генштабе.

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