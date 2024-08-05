Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков за сутки. Уничтожено 1180 военных, 6 танков, 31 БМП и 69 артиллерийских систем противника.
В течение суток силы агрессора потеряли 1180 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 05.08.24:
- Личный состав: 584090 (+1180).
- Танки: 8417 (+6).
- Бронированные боевые машины: 16286 (+31).
- Артиллерийские системы: 16345 (+69).
- РСЗВ: 1138.
- Средства ППО: 910.
- Самолеты: 365.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 13122 (+24).
- Крылатые ракеты: 2414.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 22094 (+68).
- Специальная техника: 2737 (+3).
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - средства ПВО, самолеты, БпЛА ОТР, крылатых ракет, автомобильной техники и специальной техники.
Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме
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