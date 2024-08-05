В течение суток силы агрессора потеряли 1180 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 05.08.24:

- Личный состав: 584090 (+1180).

- Танки: 8417 (+6).

- Бронированные боевые машины: 16286 (+31).

- Артиллерийские системы: 16345 (+69).

- РСЗВ: 1138.

- Средства ППО: 910.

- Самолеты: 365.

- Вертолёты: 326.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 13122 (+24).

- Крылатые ракеты: 2414.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 22094 (+68).

- Специальная техника: 2737 (+3).

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - средства ПВО, самолеты, БпЛА ОТР, крылатых ракет, автомобильной техники и специальной техники.



Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме

- Генеральный штаб ВСУ.

Ще плюс 1100 окупантів і 8 броньованих машин: Генштаб оновив дані про втрати