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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Финляндия не откроет границу с рф: министр обороны объяснил причины

Финляндия не откроет границу с рф: министр обороны объяснил причины

Киев  •  УНН

 • 1716 просмотра

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Министр обороны Финляндии Антти Гяккинен заявил, что открытие границы с рф пока нереалистично из-за угрозы безопасности. Он отметил, что доверие потеряно из-за агрессии россии против Украины и ультиматумов Европе.

Открытие границы между Финляндией и россией пока не является реалистичным, считает министр обороны Финляндии Антти Гяккинен. Его интервью изданию Keskisuomalainen цитирует общественный вещатель Финляндии Yle, передает УНН.

Мы не собираемся открывать границу. Мы знаем, что у россии есть стремление продолжать направлять потоки мигрантов в Финляндию сразу же

- заявил политик.

В Yle отметили, что ранее посол рф в Финляндии Павел Кузнецов предложил открыть границу. Гяккинен отметил, что слова и действия москвы в этом деле расходятся.

Мы вынуждены серьезно относиться к вопросам общей безопасности. Независимо от того, идет ли речь о безопасности границ, кабелей или сделок с недвижимостью, мы должны усиливать контроль в этих сферах

- отметил министр обороны Финляндии.

По словам Гяккинена, россия склонна приукрашивать свои действия, несмотря на то, что именно она стала причиной ухудшения отношений с соседями. В пример он привел нападения российских военных Чечню, Грузию и Крым, а затем и полномасштабное вторжение в Украину.

Он утверждает, что если москва действительно стремится к взаимодействию с соседями, ей необходимо сначала изменить свое поведение. В текущей ситуации россия не может рассчитывать на продолжение туризма и торговли.

Первым шагом к улучшению отношений было бы прекращение россией военных действий на территории Украины и уход с захваченных территорий. Пока нападение продолжается, трудно забыть то, что рф сделала за последние три года

- объяснил Антти Гяккинен.

В интервью изданию Keskisuomalainen Гяккинен обвинил россию в лицемерии, отметив, что она не осознает, что сейчас официальный диалог между странами может касаться главным образом приграничного сотрудничества и работы посольств.

Доверие потеряно, потому что россия напала на Украину и выдвинула ультиматумы всей Европе

- сказал политик.

Глава военного ведомства также отметил важность единой позиции ЕС и НАТО в отношении россии, которая стремится расколоть Европу через диалог с отдельными странами.

Напомним

Финское правительство подало законопроект о запрете покупки недвижимости гражданам стран, ведущих войны. Закон не будет касаться иностранцев с разрешением на постоянное проживание в Финляндии.

Мир в Украине: президент Финляндии назвал три этапа для его достижения16.02.25, 10:43 • 66091 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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