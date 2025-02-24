Фінляндія не відкриє кордон з рф: міністр оборони пояснив причини
Київ • УНН
Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен заявив, що відкриття кордону з рф наразі нереалістичне через загрози безпеці. Він наголосив, що довіру втрачено через агресію росії проти України та ультиматуми Європі.
Відкриття кордону між Фінляндією і росією наразі не є реалістичним, вважає міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен. Його інтерв'ю виданню Keskisuomalainen цитує суспільний мовник Фінляндії Yle, передає УНН.
Ми не збираємося відкривати кордон. Ми знаємо, що у росії є прагнення продовжувати направляти потоки мігрантів до Фінляндії відразу ж
В Yle зауважили, що раніше посол рф у Фінляндії Павло Кузнєцов запропонував відкрити кордон. Гяккінен зазначив, що слова і дії москви у цій справі розходяться.
Ми змушені серйозно ставитися до питань спільної безпеки. Незалежно від того, чи йдеться про безпеку кордонів, кабелів або угоди з нерухомістю, ми повинні посилювати контроль у цих сферах
За словами Гяккінена, росія схильна прикрашати свої дії, попри те, що саме вона стала причиною погіршення відносин із сусідами. У приклад він навів напади російських військових Чечню, Грузію та Крим, а потім і повномасштабне вторгнення в Україну.
Він стверджує, що якщо москва справді прагне до взаємодії з сусідами, їй необхідно спочатку змінити свою поведінку. У поточній ситуації росія не може розраховувати на продовження туризму і торгівлі.
Першим кроком до поліпшення відносин було б припинення росією військових дій на території України та відхід із захоплених територій. Поки напад триває, важко забути те, що рф зробила за останні три роки
В інтерв'ю виданню Keskisuomalainen Гяккінен звинуватив росію в лицемірстві, зауваживши, що вона не усвідомлює, що наразі офіційний діалог між країнами може стосуватися головним чином прикордонної співпраці та роботи посольств.
Довіру втрачено, бо росія напала на Україну та висунула ультиматуми всій Європі
Глава військового відомства також наголосив на важливості єдиної позиції ЄС і НАТО щодо росії, яка прагне розколоти Європу через діалог з окремими країнами.
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