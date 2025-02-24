Фінляндія не відкриє кордон з рф: міністр оборони пояснив причини

Відкриття кордону між Фінляндією і росією наразі не є реалістичним, вважає міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен. Його інтерв'ю виданню Keskisuomalainen цитує суспільний мовник Фінляндії Yle, передає УНН.

Ми не збираємося відкривати кордон. Ми знаємо, що у росії є прагнення продовжувати направляти потоки мігрантів до Фінляндії відразу ж - заявив політик.

В Yle зауважили, що раніше посол рф у Фінляндії Павло Кузнєцов запропонував відкрити кордон. Гяккінен зазначив, що слова і дії москви у цій справі розходяться.

Ми змушені серйозно ставитися до питань спільної безпеки. Незалежно від того, чи йдеться про безпеку кордонів, кабелів або угоди з нерухомістю, ми повинні посилювати контроль у цих сферах - зазначив міністр оборони Фінляндії.

За словами Гяккінена, росія схильна прикрашати свої дії, попри те, що саме вона стала причиною погіршення відносин із сусідами. У приклад він навів напади російських військових Чечню, Грузію та Крим, а потім і повномасштабне вторгнення в Україну.

Він стверджує, що якщо москва справді прагне до взаємодії з сусідами, їй необхідно спочатку змінити свою поведінку. У поточній ситуації росія не може розраховувати на продовження туризму і торгівлі.

Першим кроком до поліпшення відносин було б припинення росією військових дій на території України та відхід із захоплених територій. Поки напад триває, важко забути те, що рф зробила за останні три роки - пояснив Антті Гяккінен.

В інтерв'ю виданню Keskisuomalainen Гяккінен звинуватив росію в лицемірстві, зауваживши, що вона не усвідомлює, що наразі офіційний діалог між країнами може стосуватися головним чином прикордонної співпраці та роботи посольств.

Довіру втрачено, бо росія напала на Україну та висунула ультиматуми всій Європі - сказав політик.

Глава військового відомства також наголосив на важливості єдиної позиції ЄС і НАТО щодо росії, яка прагне розколоти Європу через діалог з окремими країнами.

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