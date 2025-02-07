Фінляндія готує нові обмеження на купівлю нерухомості для росіян

Фінляндія хоче заборонити росіянам купівлю нерухомості через ризики для безпеки. Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії, передає УНН.

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Уряд Фінляндіх вніс до парламенту законопроєкт, який забороняє громадянам держав, що ведуть війни, купувати нерухомість у Фінляндії. Під дію закону також потраплять юридичні особи, зареєстровані в таких країнах, або компанії, що перебувають під їх впливом.

Згідно з новими нормами, угоди з нерухомістю більше не будуть можливими для осіб, які можуть становити потенційну загрозу для фінської безпеки. Уряд вважає, що нерухомість може використовуватися як інструмент ворожого впливу, що може мати наслідки для економіки, інфраструктури, бізнесу та загальної стабільності держави.

Запропоновані зміни мають на меті зменшити кількість заявок на отримання дозволу на придбання нерухомості з боку громадян країн, що підпадають під обмеження. Це дозволить владі ретельніше контролювати процеси перевірки та ефективніше розподіляти адміністративні ресурси.

Водночас нові правила не поширюватимуться на іноземців із чинним дозволом на постійне проживання у Фінляндії або статусом довгострокового резидента ЄС, виданим фінською владою. У таких випадках рішення щодо купівлі нерухомості й надалі ухвалюватиме Міністерство оборони.

Щоб запобігти можливим спробам обходу закону, передбачено механізми виявлення фіктивних покупців. Міністерство оборони зможе вимагати додаткові дозволи, якщо виникнуть підозри щодо використання підставних осіб. Крім того, посилюється координація між державними установами для більш ефективного обміну інформацією.

Запропоноване законодавство відповідає програмі уряду прем'єр-міністра Петтері Орпо, яка передбачає перегляд і посилення регулювання придбання нерухомості іноземними суб'єктами, що не входять до ЄС і ЄЕЗ.

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