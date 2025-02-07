Финляндия готовит новые ограничения на покупку недвижимости для россиян

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Киев  •  УНН

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Финское правительство подало законопроект о запрете покупки недвижимости гражданам стран, ведущих войны. Закон не будет касаться иностранцев с разрешением на постоянное проживание в Финляндии.

Финляндия хочет запретить россиянам покупку недвижимости из-за рисков для безопасности. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии, передает УНН.

Детали

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который запрещает гражданам государств, ведущих войны, покупать недвижимость в Финляндии. Под действие закона также попадут юридические лица, зарегистрированные в таких странах, или компании, находящиеся под их влиянием.

Согласно новым нормам, сделки с недвижимостью больше не будут возможными для лиц, которые могут представлять потенциальную угрозу для финской безопасности. Правительство считает, что недвижимость может использоваться как инструмент враждебного влияния, что может иметь последствия для экономики, инфраструктуры, бизнеса и общей стабильности государства.

Предложенные изменения имеют целью уменьшить количество заявок на получение разрешения на приобретение недвижимости со стороны граждан стран, подпадающих под ограничения. Это позволит властям тщательнее контролировать процессы проверки и эффективнее распределять административные ресурсы.

В то же время новые правила не будут распространяться на иностранцев с действующим разрешением на постоянное проживание в Финляндии или статусом долгосрочного резидента ЕС, выданным финскими властями. В таких случаях решение о покупке недвижимости и в дальнейшем будет принимать Министерство обороны.

Чтобы предотвратить возможные попытки обхода закона, предусмотрены механизмы выявления фиктивных покупателей. Министерство обороны сможет требовать дополнительные разрешения, если возникнут подозрения относительно использования подставных лиц. Кроме того, усиливается координация между государственными учреждениями для более эффективного обмена информацией.

Предложенное законодательство соответствует программе правительства премьер-министра Петтери Орпо, которая предусматривает пересмотр и ужесточение регулирования приобретения недвижимости иностранными субъектами, не входящими в ЕС и ЕЭЗ.

Почти на 200 млн евро: Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине31.01.25, 14:59 • 30743 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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