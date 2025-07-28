Атака рф на Хмельницкую область: под ударом был Староконстантинов, есть повреждения
Киев • УНН
Российские войска атаковали Староконстантинов в Хмельницкой области. Повреждено административное здание предприятия, без пострадавших. Уничтожена одна ракета и 26 дронов "Shahed".
Основным направлением сегодняшней атаки российских войск на Хмельницкую область был Староконстантинов. В результате удара врага повреждения получило административное здание одного из предприятий, обошлось без пострадавших. Об этом в понедельник сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.
По информации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, основное направление сегодняшней атаки противника было направлено на Староконстантинов
По его словам, силам и средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну вражескую крылатую ракету и 26 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed".
Информация о травмированных или погибших не поступала, подчеркнул Тюрин.
Поступила информация, что в результате сегодняшней вражеской российской атаки повреждены 18 окон и входные двери административного здания одного из предприятий края
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