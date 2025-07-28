Атака рф на Хмельницкую область: под ударом был Староконстантинов, есть повреждения

Основным направлением сегодняшней атаки российских войск на Хмельницкую область был Староконстантинов. В результате удара врага повреждения получило административное здание одного из предприятий, обошлось без пострадавших. Об этом в понедельник сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

По информации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, основное направление сегодняшней атаки противника было направлено на Староконстантинов

По его словам, силам и средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну вражескую крылатую ракету и 26 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed".

Информация о травмированных или погибших не поступала, подчеркнул Тюрин.

Поступила информация, что в результате сегодняшней вражеской российской атаки повреждены 18 окон и входные двери административного здания одного из предприятий края