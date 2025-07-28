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Усиновлення дітей в Україні: голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання озвучила виклики
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Атака рф на Хмельниччину: під ударом був Старокостянтинів, є пошкодження

Київ • УНН

 • 1324 перегляди

Російські війська атакували Старокостянтинів на Хмельниччині. Пошкоджено адміністративну будівлю підприємства, без постраждалих. Знищено одну ракету та 26 "Shahed" дронів.

Атака рф на Хмельниччину: під ударом був Старокостянтинів, є пошкодження

Основним напрямком сьогоднішньої атаки російських військ на Хмельницьку область був Старокостянтинів. Внаслідок удару ворога пошкоджень зазнала адміністративна будівля одного із підприємств, обійшлось без постраждалих. Про це у понеділок повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає УНН

За інформацією Повітряних Сил Збройних Сил України, основний напрямок сьогоднішньої атаки противника був спрямований на Старокостянтинів

- написав Тюрін.

За його словами, силам та засобам протиповітряної оборони вдалося знищити одну ворожу крилату ракету та 26 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed".

Інформація про травмованих або загиблих не надходила, наголосив Тюрін.

Надійшла інформація, що внаслідок сьогоднішньої ворожої російської атаки пошкоджено 18 вікон та вхідні двері адміністративної будівлі одного з підприємств краю

- вказав глава ОВА. 

309 з 324 російських дронів та 2 з 7 ракет знешкоджено над Україною, "Кинджали" не досягли цілей - ПС ЗСУ28.07.25, 09:49 • 2226 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Збройні сили України
Шахед-136
Україна
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