Атака рф на Хмельниччину: під ударом був Старокостянтинів, є пошкодження

Основним напрямком сьогоднішньої атаки російських військ на Хмельницьку область був Старокостянтинів. Внаслідок удару ворога пошкоджень зазнала адміністративна будівля одного із підприємств, обійшлось без постраждалих. Про це у понеділок повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.

За інформацією Повітряних Сил Збройних Сил України, основний напрямок сьогоднішньої атаки противника був спрямований на Старокостянтинів

За його словами, силам та засобам протиповітряної оборони вдалося знищити одну ворожу крилату ракету та 26 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed".

Інформація про травмованих або загиблих не надходила, наголосив Тюрін.

Надійшла інформація, що внаслідок сьогоднішньої ворожої російської атаки пошкоджено 18 вікон та вхідні двері адміністративної будівлі одного з підприємств краю