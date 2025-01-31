Почти на 200 млн евро: Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине

ukenru
Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
12:45 • 13322 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
10:37 • 46709 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
09:18 • 74177 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 114113 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 128682 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 130087 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 131751 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
30 января, 12:52 • 121872 просмотра

"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

Эксклюзив
Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля
30 января, 11:49 • 114262 просмотра

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

Эксклюзив
В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему
30 января, 11:20 • 111709 просмотра

В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп ввел пошлины для товаров из Канады и Мексики

Трамп ввел пошлины для товаров из Канады и Мексики

31 января, 03:27 • 107291 просмотра
Ночная атака дронов на Киев: обломки повредили балкон одной из квартир на Оболони

Ночная атака дронов на Киев: обломки повредили балкон одной из квартир на Оболони

31 января, 04:13 • 101703 просмотра
Первые признаки холодов уже в Украине: прогноз погоды на сегодня

Первые признаки холодов уже в Украине: прогноз погоды на сегодня

31 января, 05:32 • 79679 просмотра
150 боев за сутки: Генштаб показал карту боевых действий

150 боев за сутки: Генштаб показал карту боевых действий

31 января, 06:24 • 66948 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

10:20 • 50231 просмотра
публикации
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 119635 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 135847 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 244943 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 246181 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 235290 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

10:20 • 50263 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 112650 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

30 января, 15:36 • 113586 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

30 января, 11:39 • 132113 просмотра
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

30 января, 04:30 • 139922 просмотра
Актуальное
Почти на 200 млн евро: Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Почти на 200 млн евро: Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Киев  •  УНН

 • 4441 просмотра

Read in English

Финляндия одобрила 27-й пакет военной помощи Украине стоимостью 198 миллионов евро. Общая сумма финской оборонной помощи с начала полномасштабного вторжения достигла 2,5 миллиарда евро.

Финляндия приняла решение о передаче Украине 27-го пакета военной помощи. Его стоимость составляет 198 миллионов евро, что делает его одним из крупнейших. Общая сумма оборонной помощи, предоставленной Финляндией с начала полномасштабного вторжения, достигла 2,5 миллиарда евро. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии, передает УНН

Детали

Соответствующее решение 31 января 2025 года, как отмечается, принял президент страны по представлению правительства.

"Этот мощный пакет почти на 200 миллионов евро сформирован в тесном сотрудничестве с украинцами. Мы предоставляем именно ту поддержку, которая поможет Украине защищаться в критической ситуации на фронте. Важно не уменьшать усилия, а наоборот - усиливать поддержку в этот момент. На этой неделе я обсуждал этот вопрос с коллегами из Северных стран, и наша позиция едина. Военная помощь обеспечивает право независимых наций на существование и спасает жизни в Украине", - заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.

Из соображений безопасности не разглашаются детали о составе, способе и сроках поставки помощи. Правительство Финляндии отмечает, что передача оружия учитывает как насущные потребности Украины, так и оборонные ресурсы самой страны.

"От нас, европейцев, зависит, как будет развиваться безопасность в Европе. Защита независимости Украины и ее обороноспособности - сейчас важнейшая часть этого процесса", - пояснил министр обороны страны.

Напомним

Литва продолжает непрерывно оказывать военную помощь Украине. В конце прошлой недели украинская армия получила партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) с боеприпасами.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ВойнаполитикаНовости Мира
finlyandiyaФинляндия
litvaЛитва
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы