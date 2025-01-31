Почти на 200 млн евро: Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Киев • УНН
Финляндия одобрила 27-й пакет военной помощи Украине стоимостью 198 миллионов евро. Общая сумма финской оборонной помощи с начала полномасштабного вторжения достигла 2,5 миллиарда евро.
Финляндия приняла решение о передаче Украине 27-го пакета военной помощи. Его стоимость составляет 198 миллионов евро, что делает его одним из крупнейших. Общая сумма оборонной помощи, предоставленной Финляндией с начала полномасштабного вторжения, достигла 2,5 миллиарда евро. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии, передает УНН.
Детали
Соответствующее решение 31 января 2025 года, как отмечается, принял президент страны по представлению правительства.
"Этот мощный пакет почти на 200 миллионов евро сформирован в тесном сотрудничестве с украинцами. Мы предоставляем именно ту поддержку, которая поможет Украине защищаться в критической ситуации на фронте. Важно не уменьшать усилия, а наоборот - усиливать поддержку в этот момент. На этой неделе я обсуждал этот вопрос с коллегами из Северных стран, и наша позиция едина. Военная помощь обеспечивает право независимых наций на существование и спасает жизни в Украине", - заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.
Из соображений безопасности не разглашаются детали о составе, способе и сроках поставки помощи. Правительство Финляндии отмечает, что передача оружия учитывает как насущные потребности Украины, так и оборонные ресурсы самой страны.
"От нас, европейцев, зависит, как будет развиваться безопасность в Европе. Защита независимости Украины и ее обороноспособности - сейчас важнейшая часть этого процесса", - пояснил министр обороны страны.
Напомним
Литва продолжает непрерывно оказывать военную помощь Украине. В конце прошлой недели украинская армия получила партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) с боеприпасами.