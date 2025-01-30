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Литва передала Україні переносні зенітно-ракетні комплекси

Литва передала Україні переносні зенітно-ракетні комплекси

Київ • УНН

 • 35681 перегляди

Литва надала Україні нову партію ПЗРК з боєприпасами та окреслила плани військової підтримки. Загальний обсяг допомоги від Литви вже перевищив 1,5 млрд євро.

Литва продовжує безперервно надавати військову допомогу Україні. Наприкінці минулого тижня українська армія отримала партію переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) із боєприпасами. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви, передає УНН

Деталі

Цього року Литва зосередиться на наданні Україні найбільш необхідної допомоги - засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, дронів та засобів боротьби з ними. Водночас країна розвиватиме власну оборонну промисловість та підтримуватиме український військовий сектор через фінансування виробництва зброї в Україні.

Крім того, Литва братиме активну участь у Коаліції з розмінування, яку очолює спільно з Ісландією, а також долучатиметься до інших міжнародних ініціатив зі зміцнення обороноздатності України. Передбачається також надання військової допомоги через міжнародні фонди, колективні проєкти, підготовку українських військових та реабілітацію поранених захисників.

З початку повномасштабного вторгнення Литва передала Україні військової допомоги на суму понад 767 мільйонів євро. Загальний обсяг підтримки перевищив 1,5 мільярда євро.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що у разі звернення України щодо розміщення на її території військ західних країн це питання обговорюватиметься серед союзників, і Литва готова взяти в цьому участь. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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