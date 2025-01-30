Литва передала Україні переносні зенітно-ракетні комплекси

Литва продовжує безперервно надавати військову допомогу Україні. Наприкінці минулого тижня українська армія отримала партію переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) із боєприпасами. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви, передає УНН.

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Цього року Литва зосередиться на наданні Україні найбільш необхідної допомоги - засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, дронів та засобів боротьби з ними. Водночас країна розвиватиме власну оборонну промисловість та підтримуватиме український військовий сектор через фінансування виробництва зброї в Україні.

Крім того, Литва братиме активну участь у Коаліції з розмінування, яку очолює спільно з Ісландією, а також долучатиметься до інших міжнародних ініціатив зі зміцнення обороноздатності України. Передбачається також надання військової допомоги через міжнародні фонди, колективні проєкти, підготовку українських військових та реабілітацію поранених захисників.

З початку повномасштабного вторгнення Литва передала Україні військової допомоги на суму понад 767 мільйонів євро. Загальний обсяг підтримки перевищив 1,5 мільярда євро.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що у разі звернення України щодо розміщення на її території військ західних країн це питання обговорюватиметься серед союзників, і Литва готова взяти в цьому участь.