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Литва передала Украине переносные зенитно-ракетные комплексы

Литва передала Украине переносные зенитно-ракетные комплексы

Киев  •  УНН

 • 9217 просмотра

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Литва предоставила Украине новую партию ПЗРК с боеприпасами и очертила планы военной поддержки. Общий объем помощи от Литвы уже превысил 1,5 млрд евро.

Литва продолжает непрерывно оказывать военную помощь Украине. В конце прошлой недели украинская армия получила партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) с боеприпасами. Об этом сообщает Министерство обороны Литвы, передает УНН

Детали

В этом году Литва сосредоточится на предоставлении Украине наиболее необходимой помощи - средств противовоздушной обороны, боеприпасов, дронов и средств борьбы с ними. В то же время страна будет развивать собственную оборонную промышленность и поддерживать украинский военный сектор путем финансирования производства оружия в Украине.

Кроме того, Литва будет активно участвовать в Коалиции по разминированию, которую возглавляет совместно с Исландией, а также приобщаться к другим международным инициативам по укреплению обороноспособности Украины. Предполагается также предоставление военной помощи через международные фонды, коллективные проекты, подготовку украинских военных и реабилитацию раненых защитников.

С начала полномасштабного вторжения Литва передала Украине военной помощи на сумму более 767 миллионов евро. Общий объем поддержки превысил 1,5 миллиарда евро.

Напомним

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что в случае обращения Украины о размещении на ее территории войск западных стран этот вопрос будет обсуждаться среди союзников, и Литва готова принять в этом участие. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
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