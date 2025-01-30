Литва передала Украине переносные зенитно-ракетные комплексы

Литва продолжает непрерывно оказывать военную помощь Украине. В конце прошлой недели украинская армия получила партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) с боеприпасами. Об этом сообщает Министерство обороны Литвы, передает УНН.

Детали

В этом году Литва сосредоточится на предоставлении Украине наиболее необходимой помощи - средств противовоздушной обороны, боеприпасов, дронов и средств борьбы с ними. В то же время страна будет развивать собственную оборонную промышленность и поддерживать украинский военный сектор путем финансирования производства оружия в Украине.

Кроме того, Литва будет активно участвовать в Коалиции по разминированию, которую возглавляет совместно с Исландией, а также приобщаться к другим международным инициативам по укреплению обороноспособности Украины. Предполагается также предоставление военной помощи через международные фонды, коллективные проекты, подготовку украинских военных и реабилитацию раненых защитников.

С начала полномасштабного вторжения Литва передала Украине военной помощи на сумму более 767 миллионов евро. Общий объем поддержки превысил 1,5 миллиарда евро.

Напомним

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что в случае обращения Украины о размещении на ее территории войск западных стран этот вопрос будет обсуждаться среди союзников, и Литва готова принять в этом участие.