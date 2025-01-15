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Литва не виключає відправку в Україну своїх військових за однієї умови

Литва не виключає відправку в Україну своїх військових за однієї умови

Київ • УНН

 • 35224 перегляди

Міністр закордонних справ Литви заявив про готовність направити військових в Україну на прохання української сторони. Це питання обговорюватиметься з союзниками після офіційного запиту від України.

Якщо Україна попросить про розміщення на своїй території військ деяких західних країн це питання обговорили б союзники і литовський прапор там був би присутній, заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Про це пише УНН з посиланням на LRT.

Ми б обговорили з союзниками і партнерами те, який це має вигляд, і ми обговорили б з Україною, який це має вигляд. Нагадаю, що після Паризького саміту, коли президент Макрон (Еммануель Макрон - BNS), який також запросив президента Литви, говорив про ініціативу розширення своєї військової присутності в Україні в різних формах, Литва не відкидала такої можливості

- заявив глава МЗС Литви.

За його словами, Литва є стороною, що робить внесок у забезпечення безпеки в Україні не тільки дипломатичними, а й іншими засобами.

"Точно так само і тепер потрібно говорити про те, що це було б, як це виглядало б, з огляду на цілком чітку, конкретну позицію, вона також буде спрямована і майбутній адміністрації США - Литва також є стороною, що надає безпеку в регіоні, а не тільки її одержувачем. (...) Ми активно сприяємо забезпеченню безпеки не тільки дипломатичними, а й іншими засобами. Буде таке питання - я не сумніваюся, що литовський прапор там буде присутній", - наголосив міністр.

Доповнення 

Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що обговорив із французьким лідером Макроном ідею  розміщення контингентів партнерів і підготовку українських військових.

Макрон раніше заявляв, що не відкидає можливості відправки західних військ в Україну, якщо російські війська прорвуть українську лінію фронту і Київ звернеться з таким проханням.

Під час візиту до Варшави минулого місяця він і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили можливість розміщення миротворчих сил в Україні, якщо буде досягнуто угоди про припинення повномасштабного вторгнення росії.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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