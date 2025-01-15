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Литва не исключает отправку своих военных в Украину при одном условии

Киев  •  УНН

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Министр иностранных дел Литвы заявил о готовности направить военных в Украину по просьбе украинской стороны. Этот вопрос будет обсуждаться с союзниками после официального запроса от Украины.

Если Украина попросит о размещении на своей территории войск некоторых западных стран этот вопрос обсудили бы союзники и литовский флаг там присутствовал бы, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Об этом пишет УНН со ссылкой на LRT.

Мы бы обсудили с союзниками и партнерами то, как это выглядит, и мы обсудили бы с Украиной, как это выглядит. Напомню, что после Парижского саммита, когда президент Макрон (Эммануэль Макрон - BNS), который также пригласил президента Литвы, говорил об инициативе расширения своего военного присутствия в Украине в различных формах, Литва не отвергала такой возможности

- заявил глава МИД Литвы.

По его словам, Литва является стороной, которая вносит вклад в обеспечение безопасности в Украине не только дипломатическими, но и другими средствами.

«Точно так же и теперь нужно говорить о том, что это было бы, как это выглядело бы, учитывая вполне четкую, конкретную позицию, она также будет направлена и будущей администрации США - Литва также является стороной, предоставляющей безопасность в регионе, а не только ее получателем. (...) Мы активно способствуем обеспечению безопасности не только дипломатическими, но и другими средствами. Будет такой вопрос - я не сомневаюсь, что литовский флаг там будет присутствовать», - подчеркнул министр.

Дополнение 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что обсудил с французским лидером Макроном идею  размещения контингентов партнеров и подготовку украинских военных.

Макрон ранее заявлял, что не исключает возможности отправки западных войск в Украину, если российские войска прорвут украинскую линию фронта и Киев обратится с такой просьбой.

Во время визита в Варшаву в прошлом месяце он и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили возможность размещения миротворческих сил в Украине, если будет достигнуто соглашение о прекращении полномасштабного вторжения России.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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