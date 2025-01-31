Майже на 200 млн євро: Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Фінляндія ухвалила рішення про передачу Україні 27-го пакета військової допомоги. Його вартість становить 198 мільйонів євро, що робить його одним із найбільших. Загальна сума оборонної допомоги, наданої Фінляндією з початку повномасштабного вторгнення, досягла 2,5 мільярда євро. Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії, передає УНН.

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Відповідне рішення 31 січня 2025 року, як зазначається, ухвалив президент країни за поданням уряду.

"Цей потужний пакет майже на 200 мільйонів євро сформовано у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захищатися у критичній ситуації на фронті. Важливо не зменшувати зусилля, а навпаки – посилювати підтримку в цей момент. Цього тижня я обговорював це питання з колегами з Північних країн, і наша позиція єдина. Військова допомога забезпечує право незалежних націй на існування та рятує життя в Україні", – заявив міністр оборони країни Антті Гяккянен.

Через міркування безпеки не розголошуються деталі про склад, спосіб та терміни постачання допомоги. Уряд Фінляндії зазначає, що передача зброї враховує як нагальні потреби України, так і оборонні ресурси самої країни.

"Від нас, європейців, залежить, як розвиватиметься безпека в Європі. Захист незалежності України та її обороноздатності – зараз найважливіша частина цього процесу", – пояснив міністр оборони країни.

Нагадаємо

Литва продовжує безперервно надавати військову допомогу Україні. Наприкінці минулого тижня українська армія отримала партію переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) із боєприпасами.