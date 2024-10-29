Финляндия арестовала более 40 объектов, принадлежащих россии
Киев • УНН
В Финляндии арестовали более 40 объектов недвижимости и акций, принадлежащих российскому государству. Среди арестованного имущества - центр науки и культуры в Хельсинки, пляжный участок и квартиры в разных городах.
В Финляндии арестовали российское имущество на десятки миллионов евро - недвижимость и акции, принадлежащие российскому государству. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Служба судебных приставов предоставила Yle список, в котором перечислены недвижимость и акции, принадлежащие российскому государству и арестованные в Финляндии. Решение об аресте означает, что недвижимость нельзя продать или передать.
Арестованных объектов около сорока, и их общая стоимость превышает 35 млн евро.
Среди них - российский центр науки и культуры в Хельсинки, приморский пляжный участок для отдыха дипломатов, квартиры в разных городах Финляндии и прочее. Например, в городе Турку арестованы четыре квартиры в центральной части города. Руководитель международного департамента города Мика Акканен сказал, что в городе не знали, как использовались эти квартиры.
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Накануне Helsingin Sanomat сообщила, что недвижимость, принадлежащая российскому государству, начала изыматься по всей Финляндии. Решение об аресте означает, что недвижимость нельзя продать или передать.
Действия Службы судебных приставов связаны с решением международного арбитражного суда Гааге, вынесенным в апреле 2023 года. Тогда же суд обязал Россию выплатить украинской энергетической компании «Нафтогаз» более пяти миллиардов евро в качестве компенсации за ущерб, нанесенный оккупацией Крыма.
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