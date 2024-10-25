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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чтобы предотвратить попадание в РФ: Финляндия вводит спецлицензии на экспорт компонентов боеприпасов

Киев  •  УНН

08:24 • 4402 просмотра

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Финляндия вводит специальные лицензии на экспорт компонентов боеприпасов для предотвращения их попадания в РФ. Проект закона находится на рассмотрении до 28 ноября 2024 года.

Согласно сообщению сайта Государственного совета Финляндии, страна ограничит экспорт компонентов боеприпасов, с целью недопуска  попадания их в Россию, передает УНН.

Детали

Министерство внутренних дел направило проект правительственных предложений закона о требовании разрешения на экспорт компонентов патронов и о внесении изменений в раздел 1 главы 46 Закона об огнестрельном оружии и Уголовный кодекс. Цель - не допустить экспорта комплектующих для картриджей, особенно в Россию.

- говорится в сообщении. 

Измененный Регламент ставит запрет на экспорт боеприпасов в зависимость от того, являются ли соответствующие компоненты предметом разрешения государства-члена ЕС.

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Проект презентации находится на рассмотрении до 28 ноября 2024 года.

Справка

Продажа, поставка, передача или экспорт оружия и связанных с ним материальных средств в Россию запрещены с 2014 года решением Совета ЕС. В июне 2023 года Совет ЕС принял поправку к Регламенту, которая вводит новые меры для предотвращения обхода санкций против России.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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