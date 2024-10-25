Чтобы предотвратить попадание в РФ: Финляндия вводит спецлицензии на экспорт компонентов боеприпасов
Киев • УНН
Финляндия вводит специальные лицензии на экспорт компонентов боеприпасов для предотвращения их попадания в РФ. Проект закона находится на рассмотрении до 28 ноября 2024 года.
Согласно сообщению сайта Государственного совета Финляндии, страна ограничит экспорт компонентов боеприпасов, с целью недопуска попадания их в Россию, передает УНН.
Детали
Министерство внутренних дел направило проект правительственных предложений закона о требовании разрешения на экспорт компонентов патронов и о внесении изменений в раздел 1 главы 46 Закона об огнестрельном оружии и Уголовный кодекс. Цель - не допустить экспорта комплектующих для картриджей, особенно в Россию.
Измененный Регламент ставит запрет на экспорт боеприпасов в зависимость от того, являются ли соответствующие компоненты предметом разрешения государства-члена ЕС.
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Проект презентации находится на рассмотрении до 28 ноября 2024 года.
Справка
Продажа, поставка, передача или экспорт оружия и связанных с ним материальных средств в Россию запрещены с 2014 года решением Совета ЕС. В июне 2023 года Совет ЕС принял поправку к Регламенту, которая вводит новые меры для предотвращения обхода санкций против России.
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