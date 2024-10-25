Щоб запобігти потраплянню у рф: Фінляндія запроваджує спецліцензії на експорт компонентів боєприпасів
Київ • УНН
Фінляндія запроваджує спеціальні ліцензії на експорт компонентів боєприпасів для запобігання їх потрапляння до РФ. Проект закону знаходиться на розгляді до 28 листопада 2024 року.
Згідно з повідомленням сайту Державної ради Фінляндії, країна обмежить експорт компонентів боєприпасів, з метою недопуску потрапляння їх до росії, передає УНН.
Деталі
Міністерство внутрішніх справ направило проект урядових пропозицій закону про вимогу дозволу на експорт компонентів патронів і про внесення змін до розділу 1 глави 46 Закону про вогнепальну зброю та Кримінального кодексу. Мета – не допустити експорту комплектуючих для картриджів, особливо до Росії.
Змінений Регламент ставить заборону на експорт боєприпасів у залежність від того, чи є відповідні компоненти предметом дозволу держави-члена ЄС.
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Проект презентації знаходиться на розгляді до 28 листопада 2024 року.
Довідка
Продаж, постачання, передача або експорт зброї та пов'язаних з нею матеріальних засобів до росії заборонені з 2014 року рішенням Ради ЄС. У червні 2023 року Рада ЄС ухвалила поправку до Регламенту, яка запроваджує нові заходи для запобігання обходу санкцій проти росії.
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