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Щоб запобігти потраплянню у рф: Фінляндія запроваджує спецліцензії на експорт компонентів боєприпасів

Київ • УНН

 • 16944 перегляди

Фінляндія запроваджує спеціальні ліцензії на експорт компонентів боєприпасів для запобігання їх потрапляння до РФ. Проект закону знаходиться на розгляді до 28 листопада 2024 року.

Щоб запобігти потраплянню у рф: Фінляндія запроваджує спецліцензії на експорт компонентів боєприпасів

Згідно з повідомленням сайту Державної ради Фінляндії, країна обмежить експорт компонентів боєприпасів, з метою недопуску  потрапляння їх до росії, передає УНН.

Деталі

Міністерство внутрішніх справ направило проект урядових пропозицій закону про вимогу дозволу на експорт компонентів патронів і про внесення змін до розділу 1 глави 46 Закону про вогнепальну зброю та Кримінального кодексу. Мета – не допустити експорту комплектуючих для картриджів, особливо до Росії.

- ідеться у повідомленні. 

Змінений Регламент ставить заборону на експорт боєприпасів у залежність від того, чи є відповідні компоненти предметом дозволу держави-члена ЄС.

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Проект презентації знаходиться на розгляді до 28 листопада 2024 року.

Довідка

Продаж, постачання, передача або експорт зброї та пов'язаних з нею матеріальних засобів до росії заборонені з 2014 року рішенням Ради ЄС. У червні 2023 року Рада ЄС ухвалила поправку до Регламенту, яка запроваджує нові заходи для запобігання обходу санкцій проти росії.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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