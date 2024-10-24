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Фінляндія остаточно закрила два пункти пропуску на кордоні з рф

Київ • УНН

 • 14584 перегляди

Прикордонна служба Фінляндії закрила тимчасові пункти перетину "Інарі" і "Паріккала" на кордоні з росією. Рішення було ухвалено спільно з російською стороною.

Фінляндія остаточно закрила два пункти пропуску на кордоні з рф

Прикордонна служба Фінляндії  закрила тимчасові пункти перетину кордону в Лієксанському районі "Інарі" і "Паріккала" і знімає вказівники. Про це повідомляє Yle з посиланням на прикордонну службу країни, передає УНН

Деталі

Рух через обидва тимчасових прикордонних пункти пропуску було заблоковано протягом тривалого часу. В "Інарі" та "Паріккала" рух було закрито з 1 листопада 2021 року і 19 квітня 2022 року відповідно у зв'язку з обмеженнями на експорт російської деревини.

Рішення про закриття тимчасових пунктів пропуску було одноголосно ухвалено начальником Прикордонної служби Фінляндії та начальником Прикордонної служби росії.

Тепер Фінляндії доведеться внести зміни до постанови уряду про пункти перетину кордону, щоб прибрати КПП "Паріккала" та "Інарі".

Прикордонники повинні зняти вказівні знаки, що вказують на місце перетину кордону.

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Як зазначається, відновлення роботи КПП в майбутньому можливе відповідно до угоди про пункти пропуску між Фінляндією і росією.

Також вказується, що закриття тимчасових пунктів пропуску не вважається порушенням угоди про пункти пропуску між Фінляндією і росією. Відповідно до угоди, кількість тимчасових КПП для громадян і транспортних засобів обох країн у будь-який момент часу є достатньою для забезпечення співробітництва, транспортування деревини та іншої економічної діяльності в прикордонних регіонах, наголошується в пресрелізі Прикордонної служби.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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