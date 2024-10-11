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У Фінляндії завершили розслідування щодо росіянина, підозрюваного у воєнних злочинах в Україні

Київ • УНН

 • 14095 перегляди

Національне бюро розслідувань Фінляндії завершило розслідування щодо громадянина рф за воєнні злочини в Україні у 2014 році. Матеріали справи передадуть до прокуратури, рішення про звинувачення мають прийняти до 31 жовтня 2024 року.

У Фінляндії завершили розслідування щодо росіянина, підозрюваного у воєнних злочинах в Україні

Національне бюро розслідувань Фінляндії (НБР) завершило кримінальне розслідування щодо громадянина рф за фактами воєнних злочинів, скоєних в Україні у 2014 році. Вказана особа підозрюється у скоєнні кількох воєнних злочинів, у тому числі за обтяжуючих обставин. Про це йдеться у заяві пресслужби поліції країни, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, розслідування проводилось у тісні співпраці зі Збройними силами Фінляндії та Службою безпеки і розвідки Фінляндії. Крім того, вони обмінювалися інформацією з Офісом Генерального прокурора України  та Службою безпеки України, Європолом, Євроюстом та Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Матеріали кримінального розслідування будуть передані до місцевих органів прокуратури. На підставі цих матеріалів заступник Генерального прокурора країни вирішить, чи є підстави для порушення кримінальної справи. Зазначається, що будь-які звинувачення мають бути висунуті до 31 жовтня 2024 року.

Костін розкрив деталі воєнних злочинів рф проти українських дітей14.09.24, 17:57 • 38318 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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