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Костін розкрив деталі воєнних злочинів рф проти українських дітей

Костін розкрив деталі воєнних злочинів рф проти українських дітей

Київ • УНН

 • 38314 перегляди

Генпрокурор України розкрив деталі злочинів рф проти дітей, включаючи викрадення та депортацію. Зареєстровано близько 4000 кримінальних справ, 54 особам оголошено підозри, 31 злочинця вже засуджено.

Генпрокурор України Андрій Костін в ефірі телемарафону розповів про масові воєнні злочини росії проти українських дітей, зокрема викрадення, депортацію, незаконне позбавлення волі та пропаганду, передає кореспондент УНН.

Ми співпрацюємо з міністерством юстиції США, ФБР, Європо та Євроʼюст для того, щоб віднайти і повернути наших дітей. Ми розуміємо, що час грає проти нас. Дітям видають російські паспорти, змінюють їхні дані та "перевиховують" у дусі російської пропаганди, затягують в "юнармію" та інші парамілітарні організації. Лише в одному Криму створено близько 900 загонів, до яких залучено понад 29 000 дітей. Згідно з наказом міністра освіти росії, неповнолітніх членів "юнармії" можна залучати до бойових дій проти України

- розповів Костін.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення було "зареєстровано близько 4 тисяч кримінальних справ щодо злочинів, скоєних проти дітей".

За фактами пропаганди та мілітаризації дітей розслідується 11 кримінальних проваджень, 9 обвинувальних актів скеровано до суду та 4 особи засуджено. Фактично немає такого воєнного злочину, якого б не вчинили росія щодо українських дітей

- розповів Костін.

Найбільше випадків злочинів зафіксовано у Луганській, Донецькій та Херсонській областях. Вони включають, зокрема, викрадення, незаконне позбавлення волі, примусову депортацію та сексуальне насильство. 

За воєнні злочини проти дітей підозри оголошено 54 особам. Розслідування щодо 44 осіб завершено, і справи передані до суду. Вже засуджено 31 воєнного злочинця, і робота в цьому напрямку продовжується.

Нагадаємо 

Щонайменше 575 українських дітей вбито через російську агресію, понад 19,5 тис. вивезені до рф. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що повернення всіх українських дітей, цивільних заручників та військовополонених відбудеться після звільнення окупованих територій. Щодня 1,5 мільйона українських дітей під окупацією наражаються на ризик депортації.

Лубінець закликав міжнародну спільноту до рішучих дій проти воєнних злочинів рф щодо українських дітей12.09.24, 20:08 • 21797 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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