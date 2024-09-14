Костін розкрив деталі воєнних злочинів рф проти українських дітей

Генпрокурор України Андрій Костін в ефірі телемарафону розповів про масові воєнні злочини росії проти українських дітей, зокрема викрадення, депортацію, незаконне позбавлення волі та пропаганду, передає кореспондент УНН.

Ми співпрацюємо з міністерством юстиції США, ФБР, Європо та Євроʼюст для того, щоб віднайти і повернути наших дітей. Ми розуміємо, що час грає проти нас. Дітям видають російські паспорти, змінюють їхні дані та "перевиховують" у дусі російської пропаганди, затягують в "юнармію" та інші парамілітарні організації. Лише в одному Криму створено близько 900 загонів, до яких залучено понад 29 000 дітей. Згідно з наказом міністра освіти росії, неповнолітніх членів "юнармії" можна залучати до бойових дій проти України