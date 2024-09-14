Костин раскрыл детали военных преступлений рф против украинских детей
Киев • УНН
Генпрокурор Украины раскрыл детали преступлений рф против детей, включая похищения и депортацию. Зарегистрировано около 4000 уголовных дел, 54 лицам объявлены подозрения, 31 преступник уже осужден.
Генпрокурор Украины Андрей Костин в эфире телемарафона рассказал о массовых военных преступлениях россии против украинских детей, в частности похищение, депортацию, незаконное лишение свободы и пропаганду, передает корреспондент УНН.
Мы сотрудничаем с министерством юстиции США, ФБР, Европой и Евроюстом для того, чтобы найти и вернуть наших детей. Мы понимаем, что время играет против нас. Детям выдают российские паспорта, меняют их данные и "перевоспитывают" в духе российской пропаганды, затягивают в "юнармию" и другие парамилитарные организации. Только в одном Крыму создано около 900 отрядов, в которые вовлечено более 29 000 детей. Согласно приказу министра образования россии, несовершеннолетних членов "юнармии" можно привлекать к боевым действиям против Украины
Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения было "зарегистрировано около 4 тысяч уголовных дел по преступлениям, совершенным против детей".
По фактам пропаганды и милитаризации детей расследуется 11 уголовных производств, 9 обвинительных актов направлено в суд и 4 человека осуждены. Фактически нет такого военного преступления, которого бы не совершили россия в отношении украинских детей
Больше всего случаев преступлений зафиксировано в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Они включают, в частности, похищение, незаконное лишение свободы, принудительную депортацию и сексуальное насилие.
За военные преступления против детей подозрения объявлены 54 лицам. Расследование в отношении 44 человек завершено, и дела переданы в суд. Уже осужден 31 военный преступник, и работа в этом направлении продолжается.
Напомним
По меньшей мере 575 украинских детей убиты из-за российской агрессии, более 19,5 тыс. вывезены в рф. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что возвращение всех украинских детей, гражданских заложников и военнопленных состоится после освобождения оккупированных территорий. Ежедневно 1,5 миллиона украинских детей под оккупацией подвергаются риску депортации.
Лубінець закликав міжнародну спільноту до рішучих дій проти воєнних злочинів рф щодо українських дітей12 сентября 2024, 17:08 • 21232 просмотра