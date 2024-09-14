Костин раскрыл детали военных преступлений рф против украинских детей

Генпрокурор Украины Андрей Костин в эфире телемарафона рассказал о массовых военных преступлениях россии против украинских детей, в частности похищение, депортацию, незаконное лишение свободы и пропаганду, передает корреспондент УНН.

Мы сотрудничаем с министерством юстиции США, ФБР, Европой и Евроюстом для того, чтобы найти и вернуть наших детей. Мы понимаем, что время играет против нас. Детям выдают российские паспорта, меняют их данные и "перевоспитывают" в духе российской пропаганды, затягивают в "юнармию" и другие парамилитарные организации. Только в одном Крыму создано около 900 отрядов, в которые вовлечено более 29 000 детей. Согласно приказу министра образования россии, несовершеннолетних членов "юнармии" можно привлекать к боевым действиям против Украины - рассказал Костин.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения было "зарегистрировано около 4 тысяч уголовных дел по преступлениям, совершенным против детей".

По фактам пропаганды и милитаризации детей расследуется 11 уголовных производств, 9 обвинительных актов направлено в суд и 4 человека осуждены. Фактически нет такого военного преступления, которого бы не совершили россия в отношении украинских детей - рассказал Костин.

Больше всего случаев преступлений зафиксировано в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Они включают, в частности, похищение, незаконное лишение свободы, принудительную депортацию и сексуальное насилие.

За военные преступления против детей подозрения объявлены 54 лицам. Расследование в отношении 44 человек завершено, и дела переданы в суд. Уже осужден 31 военный преступник, и работа в этом направлении продолжается.

Напомним

По меньшей мере 575 украинских детей убиты из-за российской агрессии, более 19,5 тыс. вывезены в рф. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что возвращение всех украинских детей, гражданских заложников и военнопленных состоится после освобождения оккупированных территорий. Ежедневно 1,5 миллиона украинских детей под оккупацией подвергаются риску депортации.

Лубінець закликав міжнародну спільноту до рішучих дій проти воєнних злочинів рф щодо українських дітей