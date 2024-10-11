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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Финляндии завершили расследование в отношении россиянина, подозреваемого в военных преступлениях в Украине

В Финляндии завершили расследование в отношении россиянина, подозреваемого в военных преступлениях в Украине

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 08:44  •  4016 просмотра

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Национальное бюро расследований Финляндии завершило расследование в отношении гражданина рф за военные преступления в Украине в 2014 году. Материалы дела передадут в прокуратуру, решение об обвинении должны принять до 31 октября 2024 года.

Национальное бюро расследований Финляндии (НБР) завершило уголовное расследование в отношении гражданина рф по фактам военных преступлений, совершенных в Украине в 2014 году. Указанное лицо подозревается в совершении нескольких военных преступлений, в том числе при отягчающих обстоятельствах. Об этом говорится в заявлении пресс-службы полиции страны, передает УНН.

Детали

Как сообщается, расследование проводилось в тесном сотрудничестве с Вооруженными силами Финляндии и Службой безопасности и разведки Финляндии. Кроме того, они обменивались информацией с Офисом Генерального прокурора Украины  и Службой безопасности Украины, Европолом, Евроюстом и Международным уголовным судом (МУС).

Материалы уголовного расследования будут переданы в местные органы прокуратуры. На основании этих материалов заместитель Генерального прокурора страны решит, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Отмечается, что любые обвинения должны быть выдвинуты до 31 октября 2024 года.

Костин раскрыл детали военных преступлений рф против украинских детей14 сентября 2024, 14:57 • 38045 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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