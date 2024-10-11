В Финляндии завершили расследование в отношении россиянина, подозреваемого в военных преступлениях в Украине

Национальное бюро расследований Финляндии (НБР) завершило уголовное расследование в отношении гражданина рф по фактам военных преступлений, совершенных в Украине в 2014 году. Указанное лицо подозревается в совершении нескольких военных преступлений, в том числе при отягчающих обстоятельствах. Об этом говорится в заявлении пресс-службы полиции страны, передает УНН.

Детали

Как сообщается, расследование проводилось в тесном сотрудничестве с Вооруженными силами Финляндии и Службой безопасности и разведки Финляндии. Кроме того, они обменивались информацией с Офисом Генерального прокурора Украины и Службой безопасности Украины, Европолом, Евроюстом и Международным уголовным судом (МУС).

Материалы уголовного расследования будут переданы в местные органы прокуратуры. На основании этих материалов заместитель Генерального прокурора страны решит, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Отмечается, что любые обвинения должны быть выдвинуты до 31 октября 2024 года.

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