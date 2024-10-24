Финляндия окончательно закрыла два пункта пропуска на границе с рф

Пограничная служба Финляндии закрыла временные пункты пересечения границы в Лиексанском районе "Инари" и "Париккала" и снимает указатели. Об этом сообщает Yle со ссылкой на пограничную службу страны, передает УНН.

Детали

Движение через оба временных пограничных пункта пропуска было заблокировано в течение длительного времени. В "Инари" и "Париккала" движение было закрыто с 1 ноября 2021 года и 19 апреля 2022 года соответственно в связи с ограничениями на экспорт российской древесины.

Решение о закрытии временных пунктов пропуска было единогласно принято начальником Пограничной службы Финляндии и начальником Пограничной службы россии.

Теперь Финляндии придется внести изменения в постановление правительства о пунктах пересечения границы, чтобы убрать КПП "Париккала" и "Инари".

Пограничники должны снять указательные знаки, указывающие на место пересечения границы.

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Как отмечается, возобновление работы КПП в будущем возможно в соответствии с соглашением о пунктах пропуска между Финляндией и россией.

Также указывается, что закрытие временных пунктов пропуска не считается нарушением соглашения о пунктах пропуска между Финляндией и россией. В соответствии с соглашением, количество временных КПП для граждан и транспортных средств обеих стран в любой момент времени является достаточным для обеспечения сотрудничества, транспортировки древесины и другой экономической деятельности в приграничных регионах, отмечается в пресс-релизе Пограничной службы.

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