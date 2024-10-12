В Финляндии планируют выпустить справочник для граждан на случай войны - СМИ
Киев • УНН
В ноябре Финляндия выпустит онлайн-справочник с информацией о действиях в условиях войны и кризисных ситуаций. Он будет содержать советы по домашним запасам, эвакуации и психологической устойчивости во время кризисов.
Финляндия в ноябре опубликует справочник для граждан, который будет содержать информацию различных органов власти о подготовке и действиях в условиях войны и в других кризисных ситуациях. Он будет доступен в Интернете. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Новый сайт будет размещен на текущем портале официальных органов Suomi.fi. Это межведомственный проект под руководством Министерства внутренних дел.
Справочник будет содержать информацию о необходимых домашних запасах в случае непредвиденных обстоятельств, войны, гражданской обороны, эвакуации и обороны страны.
По словам директора отдела коммуникации Министерства внутренних дел Ериикки Койстинен, также будет предоставлена информация, которая поможет сохранять психологическую устойчивость и дееспособность во время кризисов.
Она добавила, что люди должны сами проявлять инициативу, поскольку в кризисной ситуации власть может быть недоступной.
Директор также отметила, что цель справочника заключается не в том, чтобы напугать людей. Финский справочник будет доступен только в интернете.
Отмечается, что шведские власти планируют выпустить аналогичный справочник, который будет разослан всем домохозяйствам.
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