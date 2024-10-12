У Фінляндії планують випустити довідник для громадян на випадок війни - ЗМІ
Київ • УНН
У листопаді Фінляндія випустить онлайн-довідник з інформацією про дії в умовах війни та кризових ситуацій. Він міститиме поради щодо домашніх запасів, евакуації та психологічної стійкості під час криз.
Фінляндія у листопаді опублікує довідник для громадян який міститиме інформацію різних органів влади про підготовку та дії в умовах війни та в інших кризових ситуаціях. Він буде доступний в Інтернеті. Про це повідомляє Yle, пише УНН.
Деталі
Новий сайт буде розміщено на поточному порталі офіційних органів Suomi.fi. Це є міжвідомчий проєкт під керівництвом Міністерства внутрішніх справ.
Довідник міститиме інформацію про необхідні домашні запаси у разі непередбачених обставин, війни, громадянської оборони, евакуації та оборони країни.
За словами директорки відділу комунікації Міністерства внутрішніх справ Еріїкки Койстінен, також буде надана інформація, яка допоможе зберігати психологічну стійкість та дієздатність під час криз.
Вона додала, що люди повинні самі проявляти ініціативу, оскільки в кризовій ситуації влада може бути недоступною.
Директорка також зауважила, що мета довідника полягає не в тому, щоб налякати людей.Фінський довідник буде доступний лише в інтернеті.
Зазначається, що шведська влада планує випустити аналогічний довідник, який буде розісланий усім домогосподарствам.
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