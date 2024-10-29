Фінляндія заарештувала понад 40 об'єктів, які належать росії

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 7494 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 20373 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 41367 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 77921 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64212 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77510 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93033 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87222 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 175698 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100974 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
48%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 23622 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 10931 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 11616 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13160 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 20807 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 20369 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 175698 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332224 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 265674 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376301 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 41364 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17334 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22511 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28286 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49127 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Фінляндія заарештувала понад 40 об'єктів, які належать росії

Київ • УНН

 • 21149 перегляди

У Фінляндії заарештували понад 40 об'єктів нерухомості та акцій, що належать російській державі. Серед арештованого майна - центр науки і культури в Гельсінкі, пляжна ділянка та квартири у різних містах.

Фінляндія заарештувала понад 40 об'єктів, які належать росії

У Фінляндії заарештували російське майно на десятки мільйонів євро - нерухомість та акції, що належать російській державі. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Служба судових приставів надала Yle список, в якому перераховані нерухомість та акції, що належать російській державі та заарештовані у Фінляндії. Рішення про арешт означає, що нерухомість не можна продати чи передати.

Заарештованих об'єктів близько сорока, і їхня загальна вартість перевищує 35 млн євро.

Серед них - російський центр науки і культури в Гельсінкі, приморська пляжна ділянка для відпочинку дипломатів, квартири у різних містах Фінляндії та інше. Наприклад, у місті Турку заарештовано чотири квартири у центральній частині міста. Керівник міжнародного департаменту міста Міка Акканен сказав, що у місті не знали, як використовувалися ці квартири.

Щоб запобігти потраплянню у рф: Фінляндія запроваджує спецліцензії на експорт компонентів боєприпасів25.10.24, 11:24 • 16944 перегляди

Напередодні Helsingin Sanomat повідомила, що нерухомість, що належить російській державі, почала вилучатися по всій Фінляндії. Рішення про арешт означає, що нерухомість не можна продати чи передати.

Дії Служби судових приставів пов'язані з рішенням міжнародного арбітражного суду Гаазі, винесеним у квітні 2023 року. Тоді ж суд зобов'язав росію виплатити українській енергетичній компанії "Нафтогаз" понад п'ять мільярдів євро як компенсацію за збитки, завдані окупацією Криму.

Фінляндія остаточно закрила два пункти пропуску на кордоні з рф24.10.24, 10:56 • 14584 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Гельсінкі
Нафтогаз
Фінляндія
Крим
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,718.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,582.00