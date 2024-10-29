Фінляндія заарештувала понад 40 об'єктів, які належать росії
Київ • УНН
У Фінляндії заарештували понад 40 об'єктів нерухомості та акцій, що належать російській державі. Серед арештованого майна - центр науки і культури в Гельсінкі, пляжна ділянка та квартири у різних містах.
У Фінляндії заарештували російське майно на десятки мільйонів євро - нерухомість та акції, що належать російській державі. Про це повідомляє Yle, пише УНН.
Деталі
Служба судових приставів надала Yle список, в якому перераховані нерухомість та акції, що належать російській державі та заарештовані у Фінляндії. Рішення про арешт означає, що нерухомість не можна продати чи передати.
Заарештованих об'єктів близько сорока, і їхня загальна вартість перевищує 35 млн євро.
Серед них - російський центр науки і культури в Гельсінкі, приморська пляжна ділянка для відпочинку дипломатів, квартири у різних містах Фінляндії та інше. Наприклад, у місті Турку заарештовано чотири квартири у центральній частині міста. Керівник міжнародного департаменту міста Міка Акканен сказав, що у місті не знали, як використовувалися ці квартири.
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Напередодні Helsingin Sanomat повідомила, що нерухомість, що належить російській державі, почала вилучатися по всій Фінляндії. Рішення про арешт означає, що нерухомість не можна продати чи передати.
Дії Служби судових приставів пов'язані з рішенням міжнародного арбітражного суду Гаазі, винесеним у квітні 2023 року. Тоді ж суд зобов'язав росію виплатити українській енергетичній компанії "Нафтогаз" понад п'ять мільярдів євро як компенсацію за збитки, завдані окупацією Криму.
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