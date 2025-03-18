Фигуранты земельной коррупции в Киеве вышли из-под стражи после внесения залога

Все фигуранты дела, которое расследует НАБУ о хищении земель Киева, были освобождены из-под стражи после внесения залога. Среди тех, кто вышел на свободу - депутаты Киеврады, высокопоставленные чиновники городской администрации и представители коммунальных предприятий.

Общая сумма залогов, которая была внесена, колеблется от 4,5 до 50 миллионов гривен.

Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Все фигуранты спецоперации НАБУ о дерибане Киева вышли из-под стражи. За них внесли залог, - сообщили наши источники в ВАКС - говорится в заметке.

В частности, как сообщается, залоги были внесены:

за депутата Киеврады Елену Марченко - 50 млн грн;

за депутата и председателя земельной комиссии Киеврады Михаила Терентьева - почти 20 млн грн;

за заместителя Кличко Петра Оленича - 15 млн грн;

за заместителя директора КП "Киевблагоустрий" Алексея Мушту - 7 млн грн;

за первого заместителя директора "Спецжитлофонда" Юрия Леонова - 4,5 млн грн (того, кто называл себя и других причастных к дерибану земли "почти ОПГ (организованной преступной группой) по «торговле»)

Дополнение

6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию под названием "Чистый город", направленную на разоблачение преступной организации, действовавшей в Киевском городском совете и причастной к земельной коррупции.

НАБУ разоблачило преступную организацию в Киевском городском совете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержаны 7 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, предотвратили хищение участков стоимостью 83,7 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу депутата, члена постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, подозреваемого в деле о завладении столичной землей.

7 февраля Высший антикоррупционный суд отправил на два месяца под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича, а в качестве альтернативы определил залог в 15 миллионов гривен.

А уже 21 февраля за Оленича внесли залог.