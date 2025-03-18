Фігуранти земельної корупції у Києві вийшли з-під варти після внесення застави
Київ • УНН
Усі фігуранти справи НАБУ щодо розкрадання київських земель вийшли з-під варти, внісши застави від 4,5 до 50 млн грн. Серед звільнених – депутати Київради та посадовці міськадміністрації.
Усі фігуранти справи, яку розслідує НАБУ щодо розкрадання земель Києва, були звільнені з-під варти після внесення застави. Серед тих, хто вийшов на свободу - депутати Київради, високопосадовці міської адміністрації та представники комунальних підприємств.
Загальна сума застав, яку було внесено, коливається від 4,5 до 50 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на власні джерела, передає УНН.
Деталі
Усі фігуранти спецоперації НАБУ про дерибан Києва вийшли з-під варти. За них внесли заставу, - повідомили наші джерела у ВАКС
Зокрема, як повідомляється, застави було внесено:
- за депутатку Київради Олену Марченко - 50 млн грн;
- за депутата і голову земельної комісії Київради Михайла Терентьєва - майже 20 млн грн;
- за заступника Кличка Петра Оленича - 15 млн грн;
- за заступника директора КП "Київблагоустрій" Олексія Мушту - 7 млн грн;
- за першого заступника директора "Спецжитлофонду" Юрія Леонова - 4,5 млн грн (того, що називав себе й інших причетних до дерибану землі "майже ОПГ (організованою злочинною групою) по «торгівлі»)
Доповнення
6 лютого НАБУ та САП провели масштабну операцію під назвою "Чисте місто", спрямовану на викриття злочинної організації, що діяла в Київській міській раді та була причетна до земельної корупції.
НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн гривень.
Вищий антикорупційний суд відправив під варту депутата, члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею.
7 лютого Вищий антикорупційний суд відправив на два місяці під варту заступника голови КМДА Петра Оленича, а як альтернативу визначив заставу у 15 мільйонів гривень.
А вже 21 лютого за Оленича внесли заставу.