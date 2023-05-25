F-16 для Украины: Foreign Policy узнало детали относительно обучения пилотов

Детали

"Первым этапом будет обучение в Британии; другие страны стоят в очереди", - пишет Foreign Policy.

"Около 20 украинских пилотов будут проходить начальную подготовку", сообщил представитель британского правительства, о чем пишет издание.

"Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более конкретной подготовке F-16 (или других)", - сказал представитель правительства изданию.

Администрация Байдена не сразу дала понять, где и когда состоится обучение на F-16. В понедельник спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил журналистам, что Соединенные Штаты и ведущие европейские союзники "прорабатывают" даты, места и то, какая страна будет проводить учения. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила в среду в письме в парламент, что военные готовы начать подготовку украинских пилотов как можно быстрее; Норвегия также объявила в среду о готовности присоединиться к коалиции, отмечает издание.

Но, как утверждается, перспектива обучить десятки украинских пилотов истребителей F-16 после трех десятилетий эксплуатации самолетов советских времен является вызовом для Британии, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Дании и Соединенных Штатов - шести стран, которые возглавляют международную коалицию. Опытный американский пилот-истребитель, имеющий опыт ведения боевых действий в классе "воздух-земля", может пройти короткий курс обучения на F-16, совершить от 12 до 16 контрольных полетов и выпуститься через три месяца.

Как сообщается, во внутренней оценке ВВС США, которую впервые увидел Yahoo News, говорится о том, что украинские летчики могут завершить подготовку за четыре месяца, исходя из оценки двух украинских пилотов, которые прошли короткий курс "настройки" по F-16 и почти 12 часов тренировок на симуляторах в Аризоне в конце февраля и в начале марта. Однако некоторые эксперты ожидают, что кривая обучения в Украине будет длиннее, чем обычно, пишет Foreign Policy.

И окно для завершения обучения, как пишет издание, сужается, особенно учитывая то, что европейские страны присматриваются к истребителям пятого поколения F-35 или покупают их. И Норвегия, и Нидерланды закрыли учебные центры для подготовки новых пилотов для F-16. Британия даже не летает на F-16; она является соразработчиком истребителя Eurofighter Typhoon 1990-х годов.

При этом отмечается, что европейские страны имеют меньше учебных эскадрилий, чем Соединенные Штаты, и, как правило, готовят пилотов в своих оперативных подразделениях.

Учитывая возможные узкие места, западные официальные лица сдерживают идею о том, что F-16, если и когда они будут доставлены в Украину, будут иметь негативный эффект в изменении реальности на поле боя. По словам Джона Венейбла, старшего научного сотрудника по вопросам оборонной политики консервативной Heritage Foundation, западные самолеты могут быть менее прочными, чем российские, в тяжелых условиях, поскольку они имеют большие тормоза и более высокие шасси, чем их американские аналоги, а F-16 также менее способны взлетать с плохо подготовленных взлетно-посадочных полос.

Также в статье перечисляются другие особенности - относительно топлива, важности осторожности при посадке и другого вида кабины пилота.

"Если вы возьмете кого-то, кто не привык к этому, и посадите его в самолет, где все приборы находятся в разных местах, да еще и на заходе на посадку по приборам, в плохую погоду, вы можете понести довольно значительные потери. Это не использование самолета, это просто взлет и посадка в плохую погоду", - сказал Вэнэйбл.

Дополнение

Украинские официальные лица, в том числе главный дипломат страны Дмитрий Кулеба, утверждают, что им нужны F-16 американского производства вместо МиГов советских времен, которые были предоставлены Украине Польшей и Словакией, в частности беря во внимание худшие радары и устаревшие боеприпасы.

Призывы к Украине предоставить F-16 стали более громкими в последние недели после того, как в конце апреля российские беспилотники и ракеты нанесли удары по центральным городам Умань и Днепр, а также после того, как в начале мая был обстрелян Киев. Однако украинская противовоздушная оборона оказалась устойчивой: предоставленный США Patriot даже сбил сверхсовременную российскую "гиперзвуковую" ракету "Кинжал", которая может двигаться со скоростью, "в 10 раз превышающей скорость звука", во время майского обстрела.