F-16 для Украины: Нидерланды заявили об альянсе с Бельгией, Данией и Великобританией

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"Мы работаем над конкретным графиком начала обучения и считаем важным сделать это как можно быстрее. Но нам действительно нужен был зеленый свет от Вашингтона, и это сотрудничество с Данией, Бельгией, Великобританией и другими союзниками, поэтому - скоординированные усилия. Но мы ускоримся теперь, когда знаем, что у нас есть зеленый свет", - сказала Оллонгрен.

Детали

Министр обороны Нидерландов отметила, что "очень рада", что в прошлую пятницу был получен "зеленый свет" от Вашингтона на обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

"Это означает, что мы можем продолжить, а также завершить планы, которые мы разработали с Данией и другими союзниками, чтобы начать это обучение, и, конечно, это первый шаг, который нужно сделать, нужно иметь пилотов, которые знают, как управлять этими самолетами. А следующим шагом будет рассмотрение (вопроса - ред.) самих самолетов. Но, как я уже сказала, это следующий шаг", - отметила Оллонгрен.

"Итак, это первый шаг, который мы собираемся сделать, и мы продолжим обсуждать следующий шаг с нашими союзниками, со странами, которые могут иметь доступные F-16. Но сейчас это не на столе (не на повестке дня - ред.), это на следующем этапе", - подчеркнула глава Минобороны Нидерландов.

Напомним

Вашингтон объявил о решении начать обучение украинских пилотов истребителям F-16, а также разрешить союзникам отправлять эти самолеты Украины. Объявление совпало со временем приезда Президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Японии и переговоров с западными лидерами, в частности, президентом США Джо Байденом.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, говоря о потенциальном обеспечении Украины западными истребителями F-16, сообщил, что в некоторых странах, в частности в Польше, уже началось обучение пилотов.