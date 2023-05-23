F-16 для України: Нідерланди заявили про альянс з Бельгією, Данією та Великою Британією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Країни, які обговорюють питання західних винищувачів F-16 для України, окрім США, це серед інших Нідерланди, Данія, Бельгія та Велика Британія. Про це заявила журналістам міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен після прибуття на Раду ЄС на рівні голів Міноборони в Брюсселі, передає УНН.
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"Ми працюємо над конкретним графіком початку навчань і вважаємо важливим зробити це якнайшвидше. Але нам справді потрібне було зелене світло від Вашингтона, і це співпраця з Данією, Бельгією, Великою Британією та іншими союзниками, тому - скоординовані зусилля. Але ми пришвидшимося тепер, коли знаємо, що у нас є зелене світло", - сказала Оллонґрен.
Деталі
Міністр оборони Нідерландів зауважила, що "дуже рада", що минулої п’ятниці було отримано "зелене світло" від Вашингтона на навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
"Це означає, що ми можемо продовжити, а також завершити плани, які ми розробили з Данією та іншими союзниками, щоб розпочати ці навчання, і, звичайно, це перший крок, який потрібно зробити, потрібно мати пілотів, які знають, як керувати цими літаками. А наступним кроком буде розгляд (питання - ред.) самих літаків. Але, як я вже сказала, це наступний крок", - зазначила Оллонґрен.
"Отже, це перший крок, який ми збираємося зробити, і ми продовжимо обговорювати наступний крок з нашими союзниками, з країнами, які можуть мати доступними F-16. Але зараз це не на столі (не на порядку денному - ред.), це на наступному етапі", - наголосила голова Міноборони Нідерландів.
Нагадаємо
Вашингтон оголосив про рішення розпочати навчання українських пілотів винищувачам F-16, а також дозволити союзникам відправляти ці літаки України. Оголошення збішлося із часом приїзду Президента України Володимир Зеленського на саміт G7 у Японії і переговорів з західними лідерами, зокрема, президентом США Джо Байденом.
Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, говорячи про потенційне забезпечення України західними винищувачами F-16, повідомив, що в деяких країнах, зокрема в Польщі, уже розпочались навчання пілотів.