F-16 для України: голова дипломатії ЄС заявив про початок навчань пілотів у деяких країнах, зокрема в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, говорячи про потенційне забезпечення України західними винищувачами F-16, повідомив сьогодні журналістам, що в деяких країнах, зокрема в Польщі, уже розпочались навчання пілотів, передає УНН.
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"Я радий, що нарешті в кількох країнах почалося навчання пілотів F-16. Це займе деякий час, але чим раніше, тим краще, і відкриває ці двері забезпечення винищувачами", - сказав Боррель.
На уточнююче запитання, у яких, до прикладу, країнах, розпочалися навчання, Боррель сказав: "Наприклад, у Польщі".
Він ствердно відповів на уточнення, чи навчання почалися вже.
Деталі
Спілкуючись з журналістами перед зустріччю міністрів оборони країн-членів ЄС, Боррель зазначив, що "ми розглянемо поставки боєприпасів". І пообіцяв надати цифри за двома напрямками забезпечення України боєприпасами, за які відповідальний, пізніше.
"Я думаю, що зможу повідомити хороші новини, все йде за планом, і ми поставляємо", - зазначив голова дипломатії ЄС.
"Ми розглянемо (питання - ред.) Європейського фонду миру (EPF), усі разом на цей момент завдяки EPF ми мобілізували 10 мільярдів євро військової підтримки для України, (...) з 3,5 мільярдами EPF ми залучили 10 мільярдів військової підтримки", - сказав Боррель.
"... військова підтримка повинна продовжуватися", - наголосив він.
Нагадаємо
Вашингтон оголосив про рішення розпочати навчання українських пілотів винищувачам F-16, а також дозволити союзникам відправляти ці літаки України. Оголошення збішлося із часом приїзду Президента України Володимир Зеленського на саміт G7 у Японії і переговорів з західними лідерами, зокрема, президентом США Джо Байденом.