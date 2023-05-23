F-16 для Украины: глава дипломатии ЕС заявил о начале обучения пилотов в некоторых странах, в частности в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, говоря о потенциальном обеспечении Украины западными истребителями F-16, сообщил сегодня журналистам, что в некоторых странах, в частности в Польше, уже началось обучение пилотов, передает УНН.
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"Я рад, что наконец в нескольких странах началось обучение пилотов F-16. Это займет некоторое время, но чем раньше, тем лучше, и открывает эти двери обеспечения истребителями", - сказал Боррель.
На уточняющий вопрос, в каких, к примеру, странах, началось обучение, Боррель сказал: "Например, в Польше".
Он утвердительно ответил на уточнение, начались ли учения уже.
Детали
Общаясь с журналистами перед встречей министров обороны стран-членов ЕС, Боррель отметил, что "мы рассмотрим поставки боеприпасов". И пообещал предоставить цифры по двум направлениям обеспечения Украины боеприпасами, за которые ответственен, позже.
"Я думаю, что смогу сообщить хорошие новости, все идет по плану, и мы поставляем", - отметил глава дипломатии ЕС.
"Мы рассмотрим (вопрос - ред.) Европейского фонда мира (EPF), все вместе на данный момент благодаря EPF мы мобилизовали 10 миллиардов евро военной поддержки для Украины, (...) с 3,5 миллиардами EPF мы привлекли 10 миллиардов военной поддержки", - сказал Боррель.
"... военная поддержка должна продолжаться", - подчеркнул он.
Напомним
Вашингтон объявил о решении начать обучение украинских пилотов истребителям F-16, а также разрешить союзникам отправлять эти самолеты Украины. Объявление совпало со временем приезда Президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Японии и переговоров с западными лидерами, в частности, президентом США Джо Байденом.