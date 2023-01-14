Удар рф по жилому дому в Днепре: количество раненых возросло до 39, самому маленькому всего три года
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Количество раненых в результате ракетного удара по жилому бидинку в Днепре возросло до 39. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Российская ракета, которая сегодня попала по Днепру, ранила семерых детей. Самому маленькому - три года. Все дети в больнице. 9-летняя девочка тяжелая. Всего уже 39 раненых. 5 жизней россияне оборвали", - написал Резниченко в Telegram.
Ранее
В результате вражеской атаки по многоэтажному дому в Днепре 5 человек погибли, 27 - ранены, спасательные работы продолжаются.