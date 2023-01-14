Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: 5 людей загинуло, 27 - поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Внаслідок ворожої атаки по багатоповерховому будинку в Дніпрі 5 людей загинуло, 27 - поранено, рятувальні роботи тривають. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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«Російська ракета знищила під'їзд дев’ятиповерхiвки. Поранені 27 людей. Серед них шестеро дітей. Усі у лікарні. Пiд уламками зруйнованого будинку ще є люди. Рятувальна операція триває», – повідомив Резніченко.
Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що людей зі зруйнованої багатоповерхівки знімають кранами. Для надання допомоги мешканці будинку світять ліхтариками та мобільними телефонами.
У ДСНС повідомили про порятунок 15 людей.
«Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі. Залучено понад 80 осіб особового складу і більше ніж 20 одиниць техніки ДСНС», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Російська ракета влучила у багатоповерхівку у Дніпрі, одного під‘їзду немає, під завалами люди.