Удар по многоэтажке в Днепре: 5 человек погибли, 27 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В результате вражеской атаки по многоэтажному дому в Днепре 5 человек погибли, 27 - ранены, спасательные работы продолжаются. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, передает УНН.
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«Российская ракета уничтожила подъезд девятиэтажки. Ранены 27 человек. Среди них шестеро детей. Все в больнице. Под обломками разрушенного дома еще есть люди. Спасательная операция продолжается», – сообщил Резниченко.
Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что людей из разрушенной многоэтажки снимают кранами. Для оказания помощи жители дома светят фонариками и мобильными телефонами.
В ГСЧС сообщили о спасении 15 человек.
«Подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме. Привлечено более 80 человек личного состава и более 20 единиц техники ГСЧС», – говорится в сообщении.
Напомним
Российская ракета попала в многоэтажку в Днепре, одного подъезда нет, под завалами люди.