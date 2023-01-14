Удар по многоэтажке в Днепре: 5 человек погибли, 27 - ранены

Цитата

«Российская ракета уничтожила подъезд девятиэтажки. Ранены 27 человек. Среди них шестеро детей. Все в больнице. Под обломками разрушенного дома еще есть люди. Спасательная операция продолжается», – сообщил Резниченко.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что людей из разрушенной многоэтажки снимают кранами. Для оказания помощи жители дома светят фонариками и мобильными телефонами.

В ГСЧС сообщили о спасении 15 человек.

«Подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме. Привлечено более 80 человек личного состава и более 20 единиц техники ГСЧС», – говорится в сообщении.

Напомним

Российская ракета попала в многоэтажку в Днепре, одного подъезда нет, под завалами люди.