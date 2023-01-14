Російська ракета влучила у багатоповерхівку у Дніпрі: одного під‘їзду немає, під завалами люди

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"Жахливі новини з Дніпра. Попали в багатоквартирний будинок... немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день", - написав Тимошенко.

За його словами, ДСНС і всі міські служби на місці.

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Як повідомляв УНН, повітряна тривога лунає по всій країні.