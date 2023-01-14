Российская ракета попала в многоэтажку в Днепре: одного подъезда нет, под завалами люди

Цитата

"Ужасные новости из Днепра. Попали в многоквартирный дом... нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день", - написал Тимошенко.

По его словам, ГСЧС и все городские службы на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове прогремел взрыв: большинство районов обесточено, остановилось движение метро

Напомним

Как сообщал УНН, воздушная тревога раздается по всей стране.