Российская ракета попала в многоэтажку в Днепре: одного подъезда нет, под завалами люди
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Российские оккупанты попали в многоэтажку в Днепре. Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Цитата
"Ужасные новости из Днепра. Попали в многоквартирный дом... нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день", - написал Тимошенко.
По его словам, ГСЧС и все городские службы на месте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове прогремел взрыв: большинство районов обесточено, остановилось движение метро
Напомним
Как сообщал УНН, воздушная тревога раздается по всей стране.