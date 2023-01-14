У Харкові пролунав вибух: більшість районів знеструмлена, зупинився рух метро

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"У Харкові більшість районів знеструмлені, світло зникло одразу після вибуху... Також тимчасово зупинився рух поїздів у метро", - пише видання.

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Нагадаємо

Україною знову поширилася масштабна повітряна тривога, голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє про загрозу ракетного обстрілу, а голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, що над Україною уже перші ракети.